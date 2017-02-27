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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9576957795789579
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 14:37

  Realist написав:
  Zebra написав:Я на форумі несу тверезу думку, щоб убезпечити читачів від збитків.

При всій повазі, ви на форум несете "мантру", а не тверезу думку.
Як відомо, годинник який не працює теж 2 рази на добу показує правильний час. Ваше "скупайтесь глупцы" на цьому форумі лунає роками. І якби не війна, то продовжувало би лунати.
Так дивно читати похвалу вам від деяких форумчан, мовляв завдяки вам вони не втратили гроші. Це подібно до того як дякувати комусь за нагадування взяти парасолю коли на вулиці вже годину капає дрібний дощ.
Щодо ваших арґументів, то вони мають місце бути. Але так само як у монети присутні аверс і реверс, так само ви висвітлюєте одну точку зору, але не картину загалом.
Йде війна. При чому в Україні реальна, а в світі дипломатична між демократією та автократією. Наслідки спрогнозувати поки що не реально. І так, ті прогнози, що ви озвучуєте можуть бути реальністю, тому я і не пишу, шо ви говорите маячню. Маю претензії тільки що того як і з якою частотою ви про це нагадуєте.

ну так тот кто скупался роками тот же в выигреше на данный момент что по 12 в 2014 что по 26 в 2021 это выгодней депозитов за эти годы :roll:
Моє шанування.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 14:46

  Rebel написав:
  alfredhaos написав:Сейчас бананы «подешевели», «всего» по 43…

В Сильпо по 42, идем вниз :mrgreen:

Банани подорожчали на третину у твердій валюті з початку року. З чого випливає курс 31-32.[/quote]
А если еще отнять усложненную логистику, так все 25 :mrgreen:[/quote]

8 (с) если отнять паническую надбавку.
Captain Obvious
 
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  #<1 ... 9576957795789579
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