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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9577957895799580>
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 14:37

  Realist написав:
  Zebra написав:Я на форумі несу тверезу думку, щоб убезпечити читачів від збитків.

При всій повазі, ви на форум несете "мантру", а не тверезу думку.
Як відомо, годинник який не працює теж 2 рази на добу показує правильний час. Ваше "скупайтесь глупцы" на цьому форумі лунає роками. І якби не війна, то продовжувало би лунати.
Так дивно читати похвалу вам від деяких форумчан, мовляв завдяки вам вони не втратили гроші. Це подібно до того як дякувати комусь за нагадування взяти парасолю коли на вулиці вже годину капає дрібний дощ.
Щодо ваших арґументів, то вони мають місце бути. Але так само як у монети присутні аверс і реверс, так само ви висвітлюєте одну точку зору, але не картину загалом.
Йде війна. При чому в Україні реальна, а в світі дипломатична між демократією та автократією. Наслідки спрогнозувати поки що не реально. І так, ті прогнози, що ви озвучуєте можуть бути реальністю, тому я і не пишу, шо ви говорите маячню. Маю претензії тільки що того як і з якою частотою ви про це нагадуєте.

ну так тот кто скупался роками тот же в выигреше на данный момент что по 12 в 2014 что по 26 в 2021 это выгодней депозитов за эти годы :roll:
Моє шанування.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 14:46

  Rebel написав:
  alfredhaos написав:Сейчас бананы «подешевели», «всего» по 43…

В Сильпо по 42, идем вниз :mrgreen:

Банани подорожчали на третину у твердій валюті з початку року. З чого випливає курс 31-32.[/quote]
А если еще отнять усложненную логистику, так все 25 :mrgreen:[/quote]

8 (с) если отнять паническую надбавку.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 15:25

  Сибарит написав:
  Rebel написав:Банани подорожчали на третину у твердій валюті з початку року.

Шутка про индекс банана настолько затянулась, что стала выглядеть почти серьезно :)

Нема на вас д.Фрейда з вашими бананами товстими і довгими.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 15:46

  greenozon написав:і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок -
----
Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.
https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html

буде цікаво побачити результат цього "не дуже популярного кроку".
гадаю це буде ще один вистріл собі в ногу, що тільки усугубить ситуацію на валютному ринку.[/quote]
Аргументи?[/quote]
Питання операцій за кордоном цей крок не вирішує. Він тільки зменшує спекулятивну складову, реальну частину якої ніхто не знає (5%? 15%? 50%?).
Всі розуміють що крок не дуже популярний, тому негативні наслідки будуть в короткостроковій перспективі що приведуть до зменшення валютних надходжень, що знову таки збільшить тиск на резерви.
На моїй пам'яті це вже здається третя спроба керівництва НБУ тримати курс зубами, і завжди це приводило до одного і того ж результату. Впевнений цей раз не буде виключенням.

  Amat написав:А что касается тех кто выехал и реально тратит там свои деньги, то и 50к гривен в месяц снятия налички, более чем достаточно.

50 / 38 = $1300 = 1200 євро
нажаль Ви не взагалі не уявляєте вартість оренди житла в Європі.[/quote]
Більш-менш нормальна квартира в популярних містах, на кшталт Барселони близько 4-5 тисяч євро за місяць! І не тільки житло в Європі дороге, але й все інше, якщо вести образ житті співставний тому, що було в Україні! Тому багато хто і повертається назад…
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 15:54

  Qwerty написав:Більш-менш нормальна квартира в популярних містах, на кшталт Барселони близько 4-5 тисяч євро за місяць! І не тільки житло в Європі дороге, але й все інше, якщо вести образ житті співставний тому, що було в Україні! Тому багато хто і повертається назад…

900 евро в месяц в Торревьехе, двух этажная квартира на две семьи. Не обязательно снимать в Барселоне.
77st
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:26

  77st написав:
  Qwerty написав:Більш-менш нормальна квартира в популярних містах, на кшталт Барселони близько 4-5 тисяч євро за місяць! І не тільки житло в Європі дороге, але й все інше, якщо вести образ житті співставний тому, що було в Україні! Тому багато хто і повертається назад…
900 евро в месяц в Торревьехе, двух этажная квартира на две семьи. Не обязательно снимать в Барселоне.
А Галя таки балувана!
Торревьеха им понимаешь, Барселона...
Это кому, переселенцам из Краматорска и Мелитополя?
А не сильно жирно?!
Палатка на берегу моря!
Лето на дворе...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 17:02

  asti написав:
  77st написав:
  Qwerty написав:Більш-менш нормальна квартира в популярних містах, на кшталт Барселони близько 4-5 тисяч євро за місяць! І не тільки житло в Європі дороге, але й все інше, якщо вести образ житті співставний тому, що було в Україні! Тому багато хто і повертається назад…
900 евро в месяц в Торревьехе, двух этажная квартира на две семьи. Не обязательно снимать в Барселоне.
А Галя таки балувана!
Торревьеха им понимаешь, Барселона...
Это кому, переселенцам из Краматорска и Мелитополя?
А не сильно жирно?!
Палатка на берегу моря!
Лето на дворе...

да и зачем там снимать за 4-5 тысяч евро. За эти деньги вас на руках месяц будут в карпатах или закарпатье в отличных отелях на руках носить....короче не в тему человек ляпнул :lol:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 17:04

Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.
https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html

----------------
ну уменьшили они лимит с 100 до 50 -теперь не 100 а 50 лимонов в день обьем будет.Карточные туристы как ездили так и ездят-только больше оформили карт
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 17:05

Банки начали поднимать ставки по депозитам что создает предпосылки если не к укреплению гривны, то как минимум к стабилизации.

Сегодня уже 4 банка подняли ставки по депозитам.

Ком.инд.банк - 18,75% - 3-6 мес
Украинский капитал - 18% - 6-18 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвестбанк - 17% - 3-6 мес
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 17:06

  Evgeny написав:Банки начали поднимать ставки по депозитам что создает предпосылки если не к укреплению гривны, то как минимум к стабилизации.

Сегодня уже 4 банка подняли ставки по депозитам.

Ком.инд.банк - 18,75% - 3-6 мес
Украинский капитал - 18% - 6-18 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвестбанк - 17% - 3-6 мес


банки нонеймы-это может говорить и о том что им гривны не хватает и скоро они загнуться-там же 20 банков на выход судя их новостей
konstantin kirovograd
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