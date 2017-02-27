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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9577957895799580
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 17:08

konstantin kirovograd
Нет, это говорит о том что в маленьких банках быстрее реагируют на ситуацию, а Привату вообще пофиг, он сидит на бюджетных проектах по зарплатам
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 17:10

  Evgeny написав:konstantin kirovograd
Нет, это говорит о том что в маленьких банках быстрее реагируют на ситуацию, а Привату вообще пофиг, он сидит на бюджетных проектах по зарплатам

время покажет
зачем сейчас банкам дорогая гривна-что они с ней делать будут
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 17:12

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
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🇺🇸USD 35.10 35.35
🇪🇺EUR 37.50 37.90
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 17:30

Дайте 8 млрд долларов - Витренко )))))))))))))))

https://biz.censor.net/news/3346617/naf ... u_vitrenko
Evgeny
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  #<1 ... 9577957895799580
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