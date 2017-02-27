|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 чер, 2022 17:08
konstantin kirovograd
Нет, это говорит о том что в маленьких банках быстрее реагируют на ситуацию, а Привату вообще пофиг, он сидит на бюджетных проектах по зарплатам
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38316
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3701 раз.
- Подякували: 11723 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Сер 08 чер, 2022 17:10
Evgeny написав:konstantin kirovograd
Нет, это говорит о том что в маленьких банках быстрее реагируют на ситуацию, а Привату вообще пофиг, он сидит на бюджетных проектах по зарплатам
время покажет
зачем сейчас банкам дорогая гривна-что они с ней делать будут
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 981
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 чер, 2022 17:12
edvardd написав: edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 35.25 35.50
🇪🇺EUR 37.40 37.8
🇺🇸USD 35.1 35.3
🇪🇺EUR 37.40 37.7
🇺🇸USD 35.15 35.35
🇪🇺EUR 37.40 37.70
🇺🇸USD 35.20 35.40
🇪🇺EUR 37.55 37.90[/quote]
🇺🇸USD 35.10 35.35
🇪🇺EUR 37.50 37.90
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7426
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 2005 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 чер, 2022 17:30
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38316
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3701 раз.
- Подякували: 11723 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1607
|10876164
|
|
|30605
|30668588
|
|
|7972
|22524886
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|