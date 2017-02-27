Додано: Сер 08 чер, 2022 19:06

Qwerty написав: Більш-менш нормальна квартира в популярних містах, на кшталт Барселони близько 4-5 тисяч євро за місяць! І не тільки житло в Європі дороге, але й все інше, якщо вести образ житті співставний тому, що було в Україні! Тому багато хто і повертається назад… Більш-менш нормальна квартира в популярних містах, на кшталт Барселони близько 4-5 тисяч євро за місяць! І не тільки житло в Європі дороге, але й все інше, якщо вести образ житті співставний тому, що було в Україні! Тому багато хто і повертається назад…

Я что-то не понял, вы/они на курорт едут в центр Барселоны или беженцы? Можно и на окраине пожить... или может даже в пригороде ?Но даже если мерять по "сопоставимости" я, например, даже в Киеве живу как на Лукьяновке в сталинке, так и на борщаговке в панельной хрущовке... И шо? Мне для этого нужно 4-5 куе в месяц, серьезно?А еще я за городом живу... на даче... Знаете сколько аренда дач стоит под Киевом?Подсказка - также как и в любой точке мира - от 100 уе до 100 000 уе и болееПросто у людей, мягко говоря, завышенные ожидания... вот и все.И я тоже знаю много людей, которые здесь привыкли жить "с распальцовкой" (даже при зарплате меньше 2 куе) и да, попав на запад их "картинка мира" рассыпалась...А также знаю людей с доходом более 5 куе, которые прекрасно живут себе в пригороде Вены с. детьми за 1000-1200 уе. Так это Австрия. И прекрасно себя чувствуют при этом.Кому-то хлеб черствый, а кому-то алмазы мелкие...