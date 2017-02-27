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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9577957895799580
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 18:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  77st написав:900 евро в месяц в Торревьехе, двух этажная квартира на две семьи. Не обязательно снимать в Барселоне.

сравнили деревню с городом. у меня младший как раз там, а на бали или тайланде можно и па 600 баксов квартиры снимать и питание дешевле, токо алкоголь дорогой...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 18:59

  Mirax написав:
  Zebra написав:Заходу вже набридає, що у нього клянчать танки і бронетехніку. Нам починають натякати, щоб ми відмовилися від територій.

Багато Ви знаєте, які на Заході настрої. З запоребрикового телевізора.

Ощущение такое, что товарищь строчит (под контролем) из окупированной территории
— Какие будут мнения, товарищ Кац?
— Кац предлагает сдаться!
"На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
И семь + убогому 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 19:05

  Evgeny написав:Дайте 8 млрд долларов - Витренко )))))))))))))))

https://biz.censor.net/news/3346617/naf ... u_vitrenko

всё он правильно говорит...а то потом опять - газа нехватает...а его в текущих легче доставлять, чем уголь...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 19:06

  Qwerty написав:Більш-менш нормальна квартира в популярних містах, на кшталт Барселони близько 4-5 тисяч євро за місяць! І не тільки житло в Європі дороге, але й все інше, якщо вести образ житті співставний тому, що було в Україні! Тому багато хто і повертається назад…


Я что-то не понял, вы/они на курорт едут в центр Барселоны или беженцы? Можно и на окраине пожить... или может даже в пригороде ?

Но даже если мерять по "сопоставимости" я, например, даже в Киеве живу как на Лукьяновке в сталинке, так и на борщаговке в панельной хрущовке... И шо? Мне для этого нужно 4-5 куе в месяц, серьезно?
А еще я за городом живу... на даче... Знаете сколько аренда дач стоит под Киевом?
Подсказка - также как и в любой точке мира - от 100 уе до 100 000 уе и более

Просто у людей, мягко говоря, завышенные ожидания... вот и все.
И я тоже знаю много людей, которые здесь привыкли жить "с распальцовкой" (даже при зарплате меньше 2 куе) и да, попав на запад их "картинка мира" рассыпалась...
А также знаю людей с доходом более 5 куе, которые прекрасно живут себе в пригороде Вены с. детьми за 1000-1200 уе. Так это Австрия. И прекрасно себя чувствуют при этом.

Кому-то хлеб черствый, а кому-то алмазы мелкие...
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 19:15

  Evgeny написав:Банки начали поднимать ставки по депозитам что создает предпосылки если не к укреплению гривны, то как минимум к стабилизации.

Сегодня уже 4 банка подняли ставки по депозитам.

Ком.инд.банк - 18,75% - 3-6 мес
Украинский капитал - 18% - 6-18 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвестбанк - 17% - 3-6 мес


Evgeny, ИМХО конечно, но для меня это скорее признак "4 кандидатов на выход", чем "укрепления гривны" :wink:

Гривна начнет укрепляться, когда ее оборачиваемость вырастет и когда доходы от экспорта начнут превышать расходы на импорт.
Ни первого, ни второго я пока не вижу.
А вот сокращение производства, экспорта и потребления вижу.
Так что пока плывем на "западной поддержке".
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 19:48

  Evgeny написав:Банки начали поднимать ставки по депозитам что создает предпосылки если не к укреплению гривны, то как минимум к стабилизации.

Сегодня уже 4 банка подняли ставки по депозитам.

Ком.инд.банк - 18,75% - 3-6 мес
Украинский капитал - 18% - 6-18 мес
Глобус - 17,5% - 3-6 мес
Укрбудинвестбанк - 17% - 3-6 мес

А сколько инфляция на текущий момент и будет через 6 мес?
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 19:48

Падіння турецької ліри прискорюється на тлі рекордної за 23 роки інфляції в країні, натомість президент Реджеп Тайіп Ердоган надалі обіцяє зниження облікової ставки замість її підвищення.

Попри те, що у травні інфляція досягла максимуму за 23 роки у 73,5%, Ердоган обіцяє подальше зниження облікової ставки Центробанку: "Цей уряд не буде підвищувати процентні ставки. Навпаки, ми продовжимо знижувати ставки".

https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/8/687957/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 19:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Amat написав:Гривна начнет укрепляться, когда ее оборачиваемость вырастет и когда доходы от экспорта начнут превышать расходы на импорт.
Ни первого, ни второго я пока не вижу.

Доходи від експорта збільшаться, коли прийдуть Гарпуни в товарних кількостях і флот РФ не вилазитиме з Севастополя. За 1-2 місяці від цього реальне відновлення експорту зерна з Одеси (+Південний, +Чорноморськ) в товарних кількостях. При цьому зерно лишиться мега-дорогим тому, що для повноцінного відновлення експорту потрібен ще порт Миколаєва, для роботи якого треба деокупація Херсонської області.
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 19:54

  edvardd написав:
  Evgeny написав:Дайте 8 млрд долларов - Витренко )))))))))))))))

https://biz.censor.net/news/3346617/naf ... u_vitrenko

всё он правильно говорит...а то потом опять - газа нехватает...а его в текущих легче доставлять, чем уголь...

Если ЦО будет по прошлогодним ценам, если иначе кто за него платить будет в нынешней ситуации? Типа всех поставят на счетчик?
копейка
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