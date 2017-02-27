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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9578957995809581
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 20:27

  edvardd написав:
  Evgeny написав:Дайте 8 млрд долларов - Витренко )))))))))))))))

https://biz.censor.net/news/3346617/naf ... u_vitrenko

всё он правильно говорит...а то потом опять - газа нехватает...а его в текущих легче доставлять, чем уголь...


если его не будет вообще, ничего не измениться для большинства
prodigy
 
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