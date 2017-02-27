копейка написав:Если ЦО будет по прошлогодним ценам, если иначе кто за него платить будет в нынешней ситуации? Типа всех поставят на счетчик?
при таком настрое - тарифы не менять, бюджет за все заплатит. еще чуть больше денег допечатают...
пусть изыскивают возможности, там кто-то умный суды выигрывал у Газпрома или может сможете обеспечить всех ВПО работой адекватной новым тарифам и вернуть около 7 млн. уехавших? Тогда совсем другой разговор, можно даже повысить, как исторически сложилось на 135% Государство для людей, наоборот или каждый сам по себе? Кто для чего существует пора уже разобраться. Мне как то в Херсоне было комфортно, но что-то пошло не так...
Shaman написав:при таком настрое - тарифы не менять, бюджет за все заплатит. еще чуть больше денег допечатают...
Ви такий розумний, аж страшно, ваша мама має гордитися, що виховала такого синочка, який так добре заробляє, що хоче платити взимку не 2000 за убогий хрущик в 43 м.кв, а 10 000 грн. Ви просто гарлаєте про той факт, що заплатити 10 кіло грн в місяць для вас пилюка, може візьмете шевство над декількома пенсіонерами чи вимушеними переселенцями? Чи просто завтра поїдьте до теплоенерго і напишіть заяву: прошу мені особисто і моїй мамі підняти усі тарифи в 5 разів, з позначкою " гусари гроші не рахують". Ну, а для тих кого війна добряче вже зачепила є добрі новини: Велика Британія насипає усім нам патріотам цієї держави Україна ще 450 лямів зелені, дякую англо-сакси, що ви ведете нас до перемоги на усіх фронтах
Shaman написав:при таком настрое - тарифы не менять, бюджет за все заплатит. еще чуть больше денег допечатают...
Ви такий розумний, аж страшно, ваша мама має гордитися, що виховала такого синочка, який так добре заробляє, що хоче платити взимку не 2000 за убогий хрущик в 43 м.кв, а 10 000 грн. Ви просто гарлаєте про той факт, що заплатити 10 кіло грн в місяць для вас пилюка, може візьмете шевство над декількома пенсіонерами чи вимушеними переселенцями? Чи просто завтра поїдьте до теплоенерго і напишіть заяву: прошу мені особисто і моїй мамі підняти усі тарифи в 5 разів, з позначкою " гусари гроші не рахують". Ну, а для тих кого війна добряче вже зачепила є добрі новини: Велика Британія насипає усім нам патріотам цієї держави Україна ще 450 лямів зелені, дякую англо-сакси, що ви ведете нас до перемоги на усіх фронтах
я же тебя не трогал, ну что ты как с цепи сорвался
я что написал - что поскольку у населения денег платить нет, то разницу будет покрывать бюджет. или вы хотите, чтобы и население не платило, и бюджет не платил? тогда зимой газа просто не будет, селяви.
про адресную поддержку слышал? про экономию слышал? сколько в Великобритании считается норм температура в спальне зимой - 14 градусов? 11? отож
Amat написав:Гривна начнет укрепляться, когда ее оборачиваемость вырастет и когда доходы от экспорта начнут превышать расходы на импорт. Ни первого, ни второго я пока не вижу.
Доходи від експорта збільшаться, коли прийдуть Гарпуни в товарних кількостях і флот РФ не вилазитиме з Севастополя. За 1-2 місяці від цього реальне відновлення експорту зерна з Одеси (+Південний, +Чорноморськ) в товарних кількостях. При цьому зерно лишиться мега-дорогим тому, що для повноцінного відновлення експорту потрібен ще порт Миколаєва, для роботи якого треба деокупація Херсонської області.
Amat написав:Evgeny, ИМХО конечно, но для меня это скорее признак "4 кандидатов на выход", чем "укрепления гривны
тогда 1й кандидат на выход нацбанк с его депсертификатами под 23%
допустим есть у вас временно свободная гриша, можно купить зелень, но не факт что курс свалится ниже 40 за год, то есть вы ничего не заработаете, (не в банк же её нести) а к долларовым ценам на основные товары скорее потеряете и хранить валюту где тоже вопрос.
А можно пристроить ее на депозит под 15% "чистыми" (или 18,75 "грязью") и быть уверенным что свои 15% ты получишь. Так что учётная ставка для укрепления гривны это "крест животворящий", только 25% маловато надо было 35-40% ставить чтобы 100% гарантированно качнуть спрос с валюты на гривну.
Да умрет кредитование, низкорентабельные бизнесы, обанкротится десяток-другой банков которые питались дешевым рефинансом, зато деньги сохранят свою функцию, из двух зол выбрали меньшее.