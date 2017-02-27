Додано: Сер 08 чер, 2022 23:06

Amat написав: Evgeny, ИМХО конечно, но для меня это скорее признак "4 кандидатов на выход", чем "укрепления гривны Evgeny, ИМХО конечно, но для меня это скорее признак "4 кандидатов на выход", чем "укрепления гривны

тогда 1й кандидат на выход нацбанк с его депсертификатами под 23%допустим есть у вас временно свободная гриша, можно купить зелень, но не факт что курс свалится ниже 40 за год, то есть вы ничего не заработаете, (не в банк же её нести) а к долларовым ценам на основные товары скорее потеряете и хранить валюту где тоже вопрос.А можно пристроить ее на депозит под 15% "чистыми" (или 18,75 "грязью") и быть уверенным что свои 15% ты получишь. Так что учётная ставка для укрепления гривны это "крест животворящий", только 25% маловато надо было 35-40% ставить чтобы 100% гарантированно качнуть спрос с валюты на гривну.Да умрет кредитование, умрут низкорентабельные бизнесы, обанкротится десяток-другой банков которые питались дешевым рефинансом, зато деньги сохранят свою функцию, из двух зол выбрали меньшее.