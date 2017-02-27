Додано: Сер 08 чер, 2022 23:06

Amat написав: Evgeny, ИМХО конечно, но для меня это скорее признак "4 кандидатов на выход", чем "укрепления гривны Evgeny, ИМХО конечно, но для меня это скорее признак "4 кандидатов на выход", чем "укрепления гривны

konstantin kirovograd написав: Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин. Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.

тогда 1й кандидат на выход нацбанк с его депсертификатами под 23%допустим есть у вас временно свободная гриша, можно купить зелень, но не факт что курс свалится ниже 40 за год, то есть вы ничего не заработаете, (не в банк же её нести) а к долларовым ценам на основные товары скорее потеряете и хранить валюту где тоже вопрос.А можно пристроить ее на депозит под 15% "чистыми" (или 18,75 "грязью") и быть уверенным что свои 15% ты получишь. Так что учётная ставка для укрепления гривны это "крест животворящий", только 25% маловато надо было 35-40% ставить чтобы 100% гарантированно качнуть спрос с валюты на гривну. Вам выгодно поиметь 15-20% годовых дохода с гривны, нацбанку выгодно 1. уменьшить спрос на валюту 2. вернуть черный нал в экономику 3. поддержать пассивным доходом тех кто на момент не может вести рентабельный бизнес.Да умрет кредитование, умрут низкорентабельные бизнесы, обанкротится десяток-другой банков (которые питались дешевым рефинансом), зато деньги сохранят свою функцию, из двух зол выбрали меньшее.что наши люди делают заграницей можно спросить, 3 ярда валюты из резервов тратят? 80% территории не оккупировано пусть возвращаются.