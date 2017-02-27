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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9579958095819582
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 23:44

  adeges написав:
  копейка написав:Когда люди из страны уезжают — это огромная трагедия. Этот процесс нельзя запретить. Просто нужно сделать, чтобы люди не уезжали.


Выездные визы? Рабочая тема, денежная

Нельзя цинично зарабатывать на своем населении, оно дорого будет стоить.
копейка
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