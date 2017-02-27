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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 чер, 2022 23:44
adeges написав: копейка написав:
Когда люди из страны уезжают — это огромная трагедия. Этот процесс нельзя запретить. Просто нужно сделать, чтобы люди не уезжали.
Выездные визы? Рабочая тема, денежная
Нельзя цинично зарабатывать на своем населении, оно дорого будет стоить.
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копейка
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ