|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 чер, 2022 23:44
adeges написав: копейка написав:
Когда люди из страны уезжают — это огромная трагедия. Этот процесс нельзя запретить. Просто нужно сделать, чтобы люди не уезжали.
Выездные визы? Рабочая тема, денежная
Нельзя цинично зарабатывать на своем населении, оно дорого будет стоить.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 257
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 чер, 2022 02:04
копейка написав:
Если ЦО будет по прошлогодним ценам, если иначе кто за него платить будет в нынешней ситуации? Типа всех поставят на счетчик?
ЦО надо срочно пилить на лом, утеплять дома, ставить миникотельные и переразводить подачу тепла по квартирам, а не 8B клянчить. Не тем занимаются, все от кормушки отлипнуть не могут. ТГО - это просто клондайк, посмотрите к примеру сколько с бюджета города каждый год списывается например в Одессе. При том что дерут по 110грн за м2 без счетчика. Дальше промолчу бо только маты остались. Какие нахрен 8 миллиардов? Может 80 сразу, чего мелочиться?
-
upravdom
-
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 03.03.14
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1607
|10896547
|
|
|30605
|30689199
|
|
|7972
|22524939
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|