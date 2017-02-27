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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9579958095819582
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 23:44

  adeges написав:
  копейка написав:Когда люди из страны уезжают — это огромная трагедия. Этот процесс нельзя запретить. Просто нужно сделать, чтобы люди не уезжали.


Выездные визы? Рабочая тема, денежная

Нельзя цинично зарабатывать на своем населении, оно дорого будет стоить.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 02:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  копейка написав:Если ЦО будет по прошлогодним ценам, если иначе кто за него платить будет в нынешней ситуации? Типа всех поставят на счетчик?

ЦО надо срочно пилить на лом, утеплять дома, ставить миникотельные и переразводить подачу тепла по квартирам, а не 8B клянчить. Не тем занимаются, все от кормушки отлипнуть не могут. ТГО - это просто клондайк, посмотрите к примеру сколько с бюджета города каждый год списывается например в Одессе. При том что дерут по 110грн за м2 без счетчика. Дальше промолчу бо только маты остались. Какие нахрен 8 миллиардов? Может 80 сразу, чего мелочиться?
upravdom
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 07:02

Нацбанк разрешил банкам не проводить проверку происхождение средств клиентов при покупке военных облигаций.
Остается вопрос, а как же проверка при внесении средств ?

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... obligatsiy
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 07:20

  Evgeny написав:Нацбанк разрешил банкам не проводить проверку происхождение средств клиентов при покупке военных облигаций.
Остается вопрос, а как же проверка при внесении средств ?

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... obligatsiy

Проверят вдвойне, когда вы придете эти средства назад забирать :)
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 07:32

Dobrofey
Да я вот тоже думаю ))
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 07:45

  Evgeny написав:Нацбанк разрешил банкам не проводить проверку происхождение средств клиентов при покупке военных облигаций.
Остается вопрос, а как же проверка при внесении средств ?

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... obligatsiy

Поспорили православный священник, ксендз и раввин: кого бог больше любит. - Лечу я в самолете,- говорит священник, - вдруг чувствую, самолет падает. Я начал молиться, самолет выправился и благополучно приземлился. - Еду я по шоссе, - говорит ксендз, - и вдруг меня занесло прямо на стену. Я только успел обратиться к Богу, как автомобиль выправился, и я благополучно доехал. - Как-то в шабат, - рассказывает раввин, - иду я по улице и вижу на земле лежит большая пачка долларов. Что делать, шабат? Я начал молиться Богу. И что вы думаете? Оказывается, у всех суббота, а у меня четверг


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  #<1 ... 9579958095819582
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