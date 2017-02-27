Нельзя цинично зарабатывать на своем населении, оно дорого будет стоить.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 чер, 2022 23:44
Додано: Чет 09 чер, 2022 02:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ЦО надо срочно пилить на лом, утеплять дома, ставить миникотельные и переразводить подачу тепла по квартирам, а не 8B клянчить. Не тем занимаются, все от кормушки отлипнуть не могут. ТГО - это просто клондайк, посмотрите к примеру сколько с бюджета города каждый год списывается например в Одессе. При том что дерут по 110грн за м2 без счетчика. Дальше промолчу бо только маты остались. Какие нахрен 8 миллиардов? Может 80 сразу, чего мелочиться?
Додано: Чет 09 чер, 2022 07:02
Нацбанк разрешил банкам не проводить проверку происхождение средств клиентов при покупке военных облигаций.
Остается вопрос, а как же проверка при внесении средств ?
Додано: Чет 09 чер, 2022 07:20
Проверят вдвойне, когда вы придете эти средства назад забирать
Додано: Чет 09 чер, 2022 07:45
Поспорили православный священник, ксендз и раввин: кого бог больше любит. - Лечу я в самолете,- говорит священник, - вдруг чувствую, самолет падает. Я начал молиться, самолет выправился и благополучно приземлился. - Еду я по шоссе, - говорит ксендз, - и вдруг меня занесло прямо на стену. Я только успел обратиться к Богу, как автомобиль выправился, и я благополучно доехал. - Как-то в шабат, - рассказывает раввин, - иду я по улице и вижу на земле лежит большая пачка долларов. Что делать, шабат? Я начал молиться Богу. И что вы думаете? Оказывается, у всех суббота, а у меня четверг
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