Поспорили православный священник, ксендз и раввин: кого бог больше любит. - Лечу я в самолете,- говорит священник, - вдруг чувствую, самолет падает. Я начал молиться, самолет выправился и благополучно приземлился. - Еду я по шоссе, - говорит ксендз, - и вдруг меня занесло прямо на стену. Я только успел обратиться к Богу, как автомобиль выправился, и я благополучно доехал. - Как-то в шабат, - рассказывает раввин, - иду я по улице и вижу на земле лежит большая пачка долларов. Что делать, шабат? Я начал молиться Богу. И что вы думаете? Оказывается, у всех суббота, а у меня четверг
Внести зміну до абзацу четвертого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2022 р. № 156 “Про випуск облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації” — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2022 р. № 572, замінивши цифри і слова “11 відсотків річних” словами “плаваюча ставка, яка обраховується виходячи із середнього значення облікової ставки Національного банку за річний період, який закінчується першого числа місяця, що передує місяцю здійснення чергових купонних виплат та починається першого числа цього ж місяця попереднього року”.
Блін, кілька разів перечитував, ніфіга картина не склалася в голові. Може хтось на людську мову перекласти - який розмір ставки буде для наст. випуску ???
Внести зміну до абзацу четвертого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2022 р. № 156 “Про випуск облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації” — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2022 р. № 572, замінивши цифри і слова “11 відсотків річних” словами “плаваюча ставка, яка обраховується виходячи із середнього значення облікової ставки Національного банку за річний період, який закінчується першого числа місяця, що передує місяцю здійснення чергових купонних виплат та починається першого числа цього ж місяця попереднього року”.
Блін, кілька разів перечитував, ніфіга картина не склалася в голові. Може хтось на людську мову перекласти - який розмір ставки буде для наст. випуску ???
Если совсем просто: среднегодовая от учетки. Если чуть ближе к правде -- увы, _вам_ таки придется брать календарик и калькулятор, обводить кружочками целевые даты (день выплаты по облигации, день ровно год назад -- вот это все) и суммировать суммы
Внести зміну до абзацу четвертого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2022 р. № 156 “Про випуск облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації” — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2022 р. № 572, замінивши цифри і слова “11 відсотків річних” словами “плаваюча ставка, яка обраховується виходячи із середнього значення облікової ставки Національного банку за річний період, який закінчується першого числа місяця, що передує місяцю здійснення чергових купонних виплат та починається першого числа цього ж місяця попереднього року”.
Блін, кілька разів перечитував, ніфіга картина не склалася в голові. Може хтось на людську мову перекласти - який розмір ставки буде для наст. випуску ???
средняя за предыдущий год. если выплата купона в июле, то с 1 июля прошлого года по - тут криво прописано, по июнь текущего (хотя написано першого, а не останнього дня). среднюю логично считать пропорционально дням - но как на самом деле не знаю. то бишь потихоньку будет расти, но до 25% вырастет через год