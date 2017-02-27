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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9580958195829583
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:43

  Олежан написав:это только при первично покупке. а т.к. все диллеры сначала покупают на позу а потом продают, но никакого упрощенного фин мона не будет

Может уже и не будет. Всё таки разрешено было ещё с 24го марта. Как-то поздновато обсуждать. Знаю, что в апреле даже Приват, где в мирное время финмон был просто драконовский (например, за подтверждённые доходы соглашался считать только те, что были в последние два года и то не все), ОВГЗ физикам продавал не особо (а может и вообще не) глядя на подтверждение. Там возникал следующий вопрос: будет ли после погашения вся сумма считаться подтверждённым доходом? Я так понял, что этого не знает никто. Впрочем, тут этим вопросом человек и не задаётся, поэтому ему хорошо :)
moveton
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