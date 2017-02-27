Додано: Чет 09 чер, 2022 11:43

Олежан написав: это только при первично покупке. а т.к. все диллеры сначала покупают на позу а потом продают, но никакого упрощенного фин мона не будет это только при первично покупке. а т.к. все диллеры сначала покупают на позу а потом продают, но никакого упрощенного фин мона не будет

Может уже и не будет. Всё таки разрешено было ещё с 24го марта. Как-то поздновато обсуждать. Знаю, что в апреле даже Приват, где в мирное время финмон был просто драконовский (например, за подтверждённые доходы соглашался считать только те, что были в последние два года и то не все), ОВГЗ физикам продавал не особо (а может и вообще не) глядя на подтверждение. Там возникал следующий вопрос: будет ли после погашения вся сумма считаться подтверждённым доходом? Я так понял, что этого не знает никто. Впрочем, тут этим вопросом человек и не задаётся, поэтому ему хорошо