RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9580958195829583
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:43

  Олежан написав:это только при первично покупке. а т.к. все диллеры сначала покупают на позу а потом продают, но никакого упрощенного фин мона не будет

Может уже и не будет. Всё таки разрешено было ещё с 24го марта. Как-то поздновато обсуждать. Знаю, что в апреле даже Приват, где в мирное время финмон был просто драконовский (например, за подтверждённые доходы соглашался считать только те, что были в последние два года и то не все), ОВГЗ физикам продавал не особо (а может и вообще не) глядя на подтверждение. Там возникал следующий вопрос: будет ли после погашения вся сумма считаться подтверждённым доходом? Я так понял, что этого не знает никто. Впрочем, тут этим вопросом человек и не задаётся, поэтому ему хорошо :)
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2107
З нами з: 23.03.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 13:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я гадаю, що мінфін просто в ауті від ставки рефінансування в 25%.
Дійсно це трохи перебор, треба було спочатку підняти ставку в район 16-18%. Тим паче зараз ситуація стабілізувалась.
Мінфін зараз реально запропонує десь 16 відсотків і буде дивитись на попит. Якщо результати аукціонів по залученню Овдп будуть погані, то доведеться тягнутися до ставки по рефінансу.
Стосовно плаваючої ставки з прив'язкою до облікової, то гадаю, що це погана ідея, інвестори цього кроку не зрозуміють, доведеться ставку чьотко вказувати і фіксувати.
По курсу, знову почали дивитись вверх, але не дуже зростаємо, реально найвужче в столиці 35.15 на 35.25.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12335
З нами з: 30.12.09
Подякував: 537 раз.
Подякували: 3363 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 13:49

  somilitark написав:Я гадаю, що мінфін просто в ауті від ставки рефінансування в 25%.
Дійсно це трохи перебор, треба було спочатку підняти ставку в район 16-18%. Тим паче зараз ситуація стабілізувалась.
Мінфін зараз реально запропонує десь 16 відсотків і буде дивитись на попит. Якщо результати аукціонів по залученню Овдп будуть погані, то доведеться тягнутися до ставки по рефінансу.
Стосовно плаваючої ставки з прив'язкою до облікової, то гадаю, що це погана ідея, інвестори цього кроку не зрозуміють, доведеться ставку чьотко вказувати і фіксувати.
По курсу, знову почали дивитись вверх, але не дуже зростаємо, реально найвужче в столиці 35.15 на 35.25.

Вон, только на предыдущей странице был пример чьоткого вказування і фіксування -- все (при желании) можно понять. Да и во всем цивилизованном мире привязка всяких ипотек к "учетке" -- давняя практика...
_hunter
 
Повідомлень: 6968
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:27

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............09.06.2022.........10.06.2022
дата розрахунку..............08.06.2022..........09.06.2022
Євро.................................31,411.................31,3934...-0.06%
Долар США......................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0731 (вчера 1.0737).

Индекс доллара DXY в 15-00 102.43 (вчера 102.34)
На мировых рынках все спокойно.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6509
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5470 раз.
Подякували: 16713 раз.
 
Профіль
49
25
31
2
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:28

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 35.10 35.30
🇪🇺EUR 37.50 37.80

🇺🇸USD 35.20 35.35
🇪🇺EUR 37.60 37.80
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7432
З нами з: 20.11.08
Подякував: 131 раз.
Подякували: 2010 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:39

  _hunter написав:
  somilitark написав:Я гадаю, що мінфін просто в ауті від ставки рефінансування в 25%.
Дійсно це трохи перебор, треба було спочатку підняти ставку в район 16-18%. Тим паче зараз ситуація стабілізувалась.
Мінфін зараз реально запропонує десь 16 відсотків і буде дивитись на попит. Якщо результати аукціонів по залученню Овдп будуть погані, то доведеться тягнутися до ставки по рефінансу.
Стосовно плаваючої ставки з прив'язкою до облікової, то гадаю, що це погана ідея, інвестори цього кроку не зрозуміють, доведеться ставку чьотко вказувати і фіксувати.
По курсу, знову почали дивитись вверх, але не дуже зростаємо, реально найвужче в столиці 35.15 на 35.25.

Вон, только на предыдущей странице был пример чьоткого вказування і фіксування -- все (при желании) можно понять. Да и во всем цивилизованном мире привязка всяких ипотек к "учетке" -- давняя практика...

Я так бачу тут багато письменників які навіть читати не вміють.
При чому тут зрозуміти до погодитись на ці умови? І причому тут іпотека? Це за порєбриком багато кріпаків до неї прив'язано, у нас такого неподобства майже немає, штірліц в которий раз провалився)))
Я так розумію, що ви не те що не маєте, но і розшифрувати що таке Овдп не зможете, проте бодро коментуєте.
Дійсно, літні канікули в школі добавили тут майстрів з усіх питань.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12335
З нами з: 30.12.09
Подякував: 537 раз.
Подякували: 3363 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 15:31

  somilitark написав:
  _hunter написав:
  somilitark написав:Я гадаю, що мінфін просто в ауті від ставки рефінансування в 25%.
Дійсно це трохи перебор, треба було спочатку підняти ставку в район 16-18%. Тим паче зараз ситуація стабілізувалась.
Мінфін зараз реально запропонує десь 16 відсотків і буде дивитись на попит. Якщо результати аукціонів по залученню Овдп будуть погані, то доведеться тягнутися до ставки по рефінансу.
Стосовно плаваючої ставки з прив'язкою до облікової, то гадаю, що це погана ідея, інвестори цього кроку не зрозуміють, доведеться ставку чьотко вказувати і фіксувати.
По курсу, знову почали дивитись вверх, але не дуже зростаємо, реально найвужче в столиці 35.15 на 35.25.

Вон, только на предыдущей странице был пример чьоткого вказування і фіксування -- все (при желании) можно понять. Да и во всем цивилизованном мире привязка всяких ипотек к "учетке" -- давняя практика...

Я так бачу тут багато письменників які навіть читати не вміють.
При чому тут зрозуміти до погодитись на ці умови? І причому тут іпотека? Це за порєбриком багато кріпаків до неї прив'язано, у нас такого неподобства майже немає, штірліц в которий раз провалився)))
Я так розумію, що ви не те що не маєте, но і розшифрувати що таке Овдп не зможете, проте бодро коментуєте.
Дійсно, літні канікули в школі добавили тут майстрів з усіх питань.

Еще раз: для "военных" облигаций _уже_ ставку чьотко вказли і зафіксували. И абсолютно ничего не мешает сделать так же с облигациями "внутренними". О чем и зачем все то брызжание слюной -- вопрос...
_hunter
 
Повідомлень: 6968
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 15:43

  _hunter написав:Еще раз: для "военных" облигаций _уже_ ставку чьотко вказли і зафіксували. И абсолютно ничего не мешает сделать так же с облигациями "внутренними". ...

Дурнику, а що військові облігації були тільки зовнішні? У гривні? :lol:
Заблукав ольгінець у двох березках :mrgreen:
Причому я одразу зазначив, що треба чіткіше виписувати ставку, без ніяких прив'язок. Школяр теж прийшов до цих висновків, тільки через задній прохід)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12335
З нами з: 30.12.09
Подякував: 537 раз.
Подякували: 3363 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 9580958195829583
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 159, 160, 161
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1607 10921491
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 чер, 2022 18:05
Кучинелли
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3059, 3060, 3061
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30605 30706521
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 чер, 2022 08:49
alex_dvornichenko
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22525011
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.