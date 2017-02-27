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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 чер, 2022 11:43
Олежан написав:
это только при первично покупке. а т.к. все диллеры сначала покупают на позу а потом продают, но никакого упрощенного фин мона не будет
Может уже и не будет. Всё таки разрешено было ещё с 24го марта. Как-то поздновато обсуждать. Знаю, что в апреле даже Приват, где в мирное время финмон был просто драконовский (например, за подтверждённые доходы соглашался считать только те, что были в последние два года и то не все), ОВГЗ физикам продавал не особо (а может и вообще не) глядя на подтверждение. Там возникал следующий вопрос: будет ли после погашения вся сумма считаться подтверждённым доходом? Я так понял, что этого не знает никто. Впрочем, тут этим вопросом человек и не задаётся, поэтому ему хорошо
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moveton
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Додано: Чет 09 чер, 2022 13:00
Я гадаю, що мінфін просто в ауті від ставки рефінансування в 25%.
Дійсно це трохи перебор, треба було спочатку підняти ставку в район 16-18%. Тим паче зараз ситуація стабілізувалась.
Мінфін зараз реально запропонує десь 16 відсотків і буде дивитись на попит. Якщо результати аукціонів по залученню Овдп будуть погані, то доведеться тягнутися до ставки по рефінансу.
Стосовно плаваючої ставки з прив'язкою до облікової, то гадаю, що це погана ідея, інвестори цього кроку не зрозуміють, доведеться ставку чьотко вказувати і фіксувати.
По курсу, знову почали дивитись вверх, але не дуже зростаємо, реально найвужче в столиці 35.15 на 35.25.
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somilitark
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Додано: Чет 09 чер, 2022 13:49
somilitark написав:
Я гадаю, що мінфін просто в ауті від ставки рефінансування в 25%.
Дійсно це трохи перебор, треба було спочатку підняти ставку в район 16-18%. Тим паче зараз ситуація стабілізувалась.
Мінфін зараз реально запропонує десь 16 відсотків і буде дивитись на попит. Якщо результати аукціонів по залученню Овдп будуть погані, то доведеться тягнутися до ставки по рефінансу.
Стосовно плаваючої ставки з прив'язкою до облікової, то гадаю, що це погана ідея, інвестори цього кроку не зрозуміють, доведеться ставку чьотко вказувати і фіксувати
.
По курсу, знову почали дивитись вверх, але не дуже зростаємо, реально найвужче в столиці 35.15 на 35.25.
Вон, только на предыдущей странице был пример чьоткого вказування і фіксування -- все (при желании) можно понять. Да и во всем цивилизованном мире привязка всяких ипотек к "учетке" -- давняя практика...
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Додано: Чет 09 чер, 2022 14:27
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............09.06.2022.........10.06.2022
дата розрахунку..............08.06.2022..........09.06.2022
Євро.................................31,411.................31,3934...-0.06%
Долар США......................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0731 (вчера 1.0737).
Индекс доллара DXY в 15-00 102.43 (вчера 102.34)
На мировых рынках все спокойно.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 14:28
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 35.10 35.30
🇪🇺EUR 37.50 37.80
🇺🇸USD 35.20 35.35
🇪🇺EUR 37.60 37.80
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Додано: Чет 09 чер, 2022 16:00
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 35.10 35.30
🇪🇺EUR 37.50 37.80
🇺🇸USD 35.20 35.35
🇪🇺EUR 37.60 37.80
🇺🇸USD 35.20 35.40
🇪🇺EUR 37.50 37.90
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Додано: Чет 09 чер, 2022 17:11
Камрады, подскажите, насколько безопасно хранить валюту
в ячейках украинских банков, в частности, Ощадбанка? Возможно у кого-то был опыт, поделитесь пожалуйста/)
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asti
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Додано: Чет 09 чер, 2022 17:48
Олежан написав:
читайте внимательно.
это только при первично покупке. а т.к. все диллеры сначала покупают на позу а потом продают, но никакого упрощенного фин мона не будет
Это не так. Диллер ICU не требует источник происхождения средств, о чем и заявляют в своей рекламе.
Это отличный способ легазизовать свои сбережения.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 17:49
asti написав:
Камрады, подскажите, насколько безопасно хранить валюту
в ячейках украинских банков, в частности, Ощадбанка? Возможно у кого-то был опыт, поделитесь пожалуйста/)
Вы уверены, что в ту ячейку ничего не прилетит?
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Додано: Чет 09 чер, 2022 18:04
Vert написав: asti написав:
Камрады, подскажите, насколько безопасно хранить валюту в ячейках украинских банков,
в частности, Ощадбанка?
Возможно у кого-то был опыт, поделитесь пожалуйста/)
Вы уверены, что в ту ячейку ничего не прилетит?
Нет, но прилететь может и в дом и в квартиру.
Речь не о том.
Насколько в принципе безопасно
хранить у нас деньги в ячейках?
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