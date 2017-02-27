Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 чер, 2022 18:20
asti написав: Vert написав: asti написав:
Камрады, подскажите, насколько безопасно хранить валюту в ячейках украинских банков,
в частности, Ощадбанка?
Возможно у кого-то был опыт, поделитесь пожалуйста/)
Вы уверены, что в ту ячейку ничего не прилетит?
Нет, но прилететь может и в дом и в квартиру.
Речь не о том.
Насколько в принципе безопасно
хранить у нас деньги в ячейках?
В принципе
1) Прилетело, ничего не осталось
2) Не прилетело, но отделение не работает, фиг ты что оттуда сможешь забрать
3) Не прилетело, вскрыли орки. Осталось, но не у вас
А если это не брать во внимание, то безопасно
PS. САМОЕ ВАЖНОЕ
Никогда не оформляйте доверенность на другого человека, для доступа к ячейке
С вашей смертью любая доверенность, подчеркиваю, любая - аннулируется
Востаннє редагувалось
pesikot
в Чет 09 чер, 2022 18:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 18:21
asti написав:Насколько в принципе безопасно хранить у нас деньги в ячейках?
За рік з'являються повідомлення про декілька випадків крадіжок.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 18:28
pesikot написав:
В принципе
1) Прилетело, ничего не осталось
2) Не прилетело, но отделение не работает, фиг ты что оттуда сможешь забрать
3) Не прилетело, вскрыли орки. Осталось, но не у вас
А если это не брать во внимание, то безопасно
В марте в хранилище Укрэксимбанка прилетел артснаряд, но повезло, что сгорели только припаркованные рядом автомобили, остальное потушили оперативно.
Zebra
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Додано: Чет 09 чер, 2022 18:33
Zebra написав: pesikot написав:
В принципе
1) Прилетело, ничего не осталось
2) Не прилетело, но отделение не работает, фиг ты что оттуда сможешь забрать
3) Не прилетело, вскрыли орки. Осталось, но не у вас
А если это не брать во внимание, то безопасно
В марте в хранилище Укрэксимбанка прилетел артснаряд, но повезло, что сгорели только припаркованные рядом автомобили, остальное потушили оперативно.
Я видел последствия ...
Сгоревшие авто стоят, до сих пор, на парковке
pesikot
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Додано: Чет 09 чер, 2022 19:09
asti Попросите договор и внимательно его почитайте. Лучше даже несколько раз. В свое время пользовался укрсоцбанком и приватом - если в 2х словах то ответственности никто не несет, вы подрядчику даете на неответственное хранение.
upravdom
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