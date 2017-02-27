asti Попросите договор и внимательно его почитайте. Лучше даже несколько раз. В свое время пользовался укрсоцбанком и приватом - если в 2х словах то ответственности никто не несет, вы подрядчику даете на неответственное хранение.
upravdom написав:asti Попросите договор и внимательно его почитайте. Лучше даже несколько раз. В свое время пользовался укрсоцбанком и приватом - если в 2х словах то ответственности никто не несет, вы подрядчику даете на неответственное хранение.
Ну рашистом повеяло Ну то таке
Есть два типа договора ячеек Первый - вы храните нечто в ячейке, за которое банк не несёт ответственость Это относительно немного денег
Второй - вы храните такое в ячейке, за что банк - несет ответственость но это по описи Положил - опись, забрал - опись, положил - опись, забрал - опись Это дорого, очень дорого
Vert написав:Это не так. Диллер ICU не требует источник происхождения средств, о чем и заявляют в своей рекламе.
Это отличный способ легазизовать свои сбережения.
В рекламе точно заявляют, что это способ легализовать? Потому, что на депозиты тоже не требовали и сейчас можно так, чтобы не требовали источник. Вот только и снятие с депозита поэтому не считается подтверждённым доходом.
asti написав:Насколько в принципе безопасно хранить у нас деньги в ячейках?
Радив би дізнатися алгоритм доступу клієнтів. З важливих моментів: мають бути камери спостереження в приміщенні із сейфами (де зберігаються чарунки клієнтів), в цьому приміщенні клієнт спільно з представником банку забирає чарунку і, що важливо, клієнта виводять в окреме, сусіднє, приміщення для "роботи" (приміщення із сейфами закривають). Тобто клієнтів мають не залишати наодинці в приміщенні із сейфами. Потім, система гасіння пожеж. Бажано розташування в підвальному приміщенні.