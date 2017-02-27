RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9581958295839584
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:20

  asti написав:
  Vert написав:
  asti написав:Камрады, подскажите, насколько безопасно хранить валюту в ячейках украинских банков,
в частности, Ощадбанка?
Возможно у кого-то был опыт, поделитесь пожалуйста/)
Вы уверены, что в ту ячейку ничего не прилетит?
Нет, но прилететь может и в дом и в квартиру.
Речь не о том.
Насколько в принципе безопасно
хранить у нас деньги в ячейках?

В принципе
1) Прилетело, ничего не осталось

2) Не прилетело, но отделение не работает, фиг ты что оттуда сможешь забрать

3) Не прилетело, вскрыли орки. Осталось, но не у вас

А если это не брать во внимание, то безопасно

PS. САМОЕ ВАЖНОЕ
Никогда не оформляйте доверенность на другого человека, для доступа к ячейке
С вашей смертью любая доверенность, подчеркиваю, любая - аннулируется
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 09 чер, 2022 18:27, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6825
З нами з: 31.08.09
Подякував: 477 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

asti написав:Насколько в принципе безопасно
хранить у нас деньги в ячейках?

За рік з'являються повідомлення про декілька випадків крадіжок.
Zochan
 
Повідомлень: 523
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:28

  pesikot написав:В принципе
1) Прилетело, ничего не осталось

2) Не прилетело, но отделение не работает, фиг ты что оттуда сможешь забрать

3) Не прилетело, вскрыли орки. Осталось, но не у вас

А если это не брать во внимание, то безопасно

В марте в хранилище Укрэксимбанка прилетел артснаряд, но повезло, что сгорели только припаркованные рядом автомобили, остальное потушили оперативно.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11265
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1678 раз.
Подякували: 2440 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:33

  Zebra написав:
  pesikot написав:В принципе
1) Прилетело, ничего не осталось

2) Не прилетело, но отделение не работает, фиг ты что оттуда сможешь забрать

3) Не прилетело, вскрыли орки. Осталось, но не у вас

А если это не брать во внимание, то безопасно

В марте в хранилище Укрэксимбанка прилетел артснаряд, но повезло, что сгорели только припаркованные рядом автомобили, остальное потушили оперативно.

Я видел последствия ...
Сгоревшие авто стоят, до сих пор, на парковке
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6825
З нами з: 31.08.09
Подякував: 477 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 19:09

asti
Попросите договор и внимательно его почитайте. Лучше даже несколько раз.
В свое время пользовался укрсоцбанком и приватом - если в 2х словах то ответственности никто не несет, вы подрядчику даете на неответственное хранение.
upravdom
 
Повідомлень: 21
З нами з: 03.03.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 19:17

  upravdom написав:asti
Попросите договор и внимательно его почитайте. Лучше даже несколько раз.
В свое время пользовался укрсоцбанком и приватом - если в 2х словах то ответственности никто не несет, вы подрядчику даете на неответственное хранение.

Ну рашистом повеяло
Ну то таке

Есть два типа договора ячеек
Первый - вы храните нечто в ячейке, за которое банк не несёт ответственость
Это относительно немного денег

Второй - вы храните такое в ячейке, за что банк - несет ответственость
но это по описи
Положил - опись, забрал - опись, положил - опись, забрал - опись
Это дорого, очень дорого
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6825
З нами з: 31.08.09
Подякував: 477 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 19:17

  Vert написав:Это не так. Диллер ICU не требует источник происхождения средств, о чем и заявляют в своей рекламе.

Это отличный способ легазизовать свои сбережения.

В рекламе точно заявляют, что это способ легализовать? Потому, что на депозиты тоже не требовали и сейчас можно так, чтобы не требовали источник. Вот только и снятие с депозита поэтому не считается подтверждённым доходом.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2108
З нами з: 23.03.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 19:43

  pesikot написав:Второй - вы храните такое в ячейке, за что банк - несет ответственость
но это по описи
Положил - опись, забрал - опись, положил - опись, забрал - опись
Это дорого, очень дорого


А какой банк предоставляет для физлиц хранение под опись, не подскажете ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1627
З нами з: 30.01.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 19:51

asti написав:Насколько в принципе безопасно
хранить у нас деньги в ячейках?

Радив би дізнатися алгоритм доступу клієнтів. З важливих моментів: мають бути камери спостереження в приміщенні із сейфами (де зберігаються чарунки клієнтів), в цьому приміщенні клієнт спільно з представником банку забирає чарунку і, що важливо, клієнта виводять в окреме, сусіднє, приміщення для "роботи" (приміщення із сейфами закривають). Тобто клієнтів мають не залишати наодинці в приміщенні із сейфами. Потім, система гасіння пожеж. Бажано розташування в підвальному приміщенні.
centurionus
 
Повідомлень: 1713
З нами з: 07.10.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 20:50

  Vert написав:
  Олежан написав:
  Evgeny написав:Нацбанк разрешил банкам не проводить проверку происхождение средств клиентов при покупке военных облигаций.
Остается вопрос, а как же проверка при внесении средств ?

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... obligatsiy

читайте внимательно.
это только при первично покупке. а т.к. все диллеры сначала покупают на позу а потом продают, но никакого упрощенного фин мона не будет


Это не так. Диллер ICU не требует источник происхождения средств, о чем и заявляют в своей рекламе.

Это отличный способ легазизовать свои сбережения.


и как, гетьманцов и компания потом не спросят "откуда бабки, уплачены ли налоги"?
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3487
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1722 раз.
Подякували: 1572 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 9581958295839584
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 159, 160, 161
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1607 10945813
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 чер, 2022 18:05
Кучинелли
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3059, 3060, 3061
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30605 30718915
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 чер, 2022 08:49
alex_dvornichenko
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22525031
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1260)
09.06.2022 21:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.