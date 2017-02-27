pesikot написав:
Ну рашистом повеяло
Ну то таке
Не понял, что за наезды? Требую извинений за оскорбление.
Почитайте стандартный договор, там юридическим языком все написано. Нельзя хранить запрещенные предметы. Нельзя хранить деньги и сокровища, если они нажиты незаконным путем (не так прямо дословно, но смысл такой). Ну там много чего еще. В т.ч. что за содержимое ячейки банк ответственности не несет, только за охрану. Форсмажор прописан. Судебные преценденты когда сотрудники чистили ячейки и суд никому ничего не вернул - были. Вопросы видимо банки решали частным порядком. Про опись и протокол - хотелось бы увидеть фрагмент такого договора, и отсутствие там форсмажора. Если нет - то прошу идти лесом.