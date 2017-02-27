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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9582958395849585
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:09

  Zochan написав:
asti написав:Насколько в принципе безопасно
хранить у нас деньги в ячейках?
За рік з'являються повідомлення про декілька випадків крадіжок.
Так, але це дуже поодинокі випадки. Злі(?) язики кажуть, що насправді таких випадків значно більше, просто банки намагаються вирішувати такі ситуації полюбовно//)
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:34

Шмигаль про фінансування бюджету Нацбанком: Контрольована емісія – це корисно

https://finance.liga.net/ua/ekonomika/n ... to-polezno
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  pesikot написав:Ну рашистом повеяло
Ну то таке

Не понял, что за наезды? Требую извинений за оскорбление.
Почитайте стандартный договор, там юридическим языком все написано. Нельзя хранить запрещенные предметы. Нельзя хранить деньги и сокровища, если они нажиты незаконным путем (не так прямо дословно, но смысл такой). Ну там много чего еще. В т.ч. что за содержимое ячейки банк ответственности не несет, только за охрану. Форсмажор прописан. Судебные преценденты когда сотрудники чистили ячейки и суд никому ничего не вернул - были. Вопросы видимо банки решали частным порядком. Про опись и протокол - хотелось бы увидеть фрагмент такого договора, и отсутствие там форсмажора. Если нет - то прошу идти лесом.
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