Так, але це дуже поодинокі випадки. Злі(?) язики кажуть, що насправді таких випадків значно більше, просто банки намагаються вирішувати такі ситуації полюбовно//)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 чер, 2022 21:09
Так, але це дуже поодинокі випадки. Злі(?) язики кажуть, що насправді таких випадків значно більше, просто банки намагаються вирішувати такі ситуації полюбовно//)
Додано: Чет 09 чер, 2022 21:34
Додано: Чет 09 чер, 2022 21:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не понял, что за наезды? Требую извинений за оскорбление.
Почитайте стандартный договор, там юридическим языком все написано. Нельзя хранить запрещенные предметы. Нельзя хранить деньги и сокровища, если они нажиты незаконным путем (не так прямо дословно, но смысл такой). Ну там много чего еще. В т.ч. что за содержимое ячейки банк ответственности не несет, только за охрану. Форсмажор прописан. Судебные преценденты когда сотрудники чистили ячейки и суд никому ничего не вернул - были. Вопросы видимо банки решали частным порядком. Про опись и протокол - хотелось бы увидеть фрагмент такого договора, и отсутствие там форсмажора. Если нет - то прошу идти лесом.
Додано: Чет 09 чер, 2022 23:03
Не знаю за барселону, но щось мені здається, що більшменш нориальна квартира не може перевищувати більшменш нормальну зарплатню.
В барселоні вже всі по 4-5к заробляють?
Додано: Чет 09 чер, 2022 23:10
Я так понимаю, что речь не об коммуналке, а об аренде. Те, кто такую квартиру арендует, видимо, все зарабатывают.
Додано: Чет 09 чер, 2022 23:19
Яку "такую"? Мова про більш-менш нормальну
Додано: Чет 09 чер, 2022 23:30
Очевидно, такую, которая стоит 4-5к. Деталями на сколько дорожек в ней бассейн исходно жалующийся не делился. Количество проживающих в Барселоне, которые такую или лучше квартиру снимают на одну свою ЗП тоже не названо.
А что тут особенного? Вот мадам
Додано: П'ят 10 чер, 2022 00:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Нацбанк вчера напечатал рекордные 70 млрд грн и дал минфину (подозреваю, что под выплаты военным). Держитесь хомки, скоро снова будет рывок. Такие вливания необеспеченного кеша - это привет 90-ые.
И это правильно, война должна финансироваться с карманов всех пропорционально путем обесценивания, а не только патриотов и бюджета.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 04:00
Такими темпами печатания грн, $ будет 50+ уже этим летом. Называть эту эмиссию контролируемой или нет, не суть важно. ЗВР уйдут в пол, затем курс снимут с ручника и приехали.
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