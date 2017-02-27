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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9582958395849585
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:09

  Zochan написав:
asti написав:Насколько в принципе безопасно
хранить у нас деньги в ячейках?
За рік з'являються повідомлення про декілька випадків крадіжок.
Так, але це дуже поодинокі випадки. Злі(?) язики кажуть, що насправді таких випадків значно більше, просто банки намагаються вирішувати такі ситуації полюбовно//)
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:34

Шмигаль про фінансування бюджету Нацбанком: Контрольована емісія – це корисно

https://finance.liga.net/ua/ekonomika/n ... to-polezno
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  pesikot написав:Ну рашистом повеяло
Ну то таке

Не понял, что за наезды? Требую извинений за оскорбление.
Почитайте стандартный договор, там юридическим языком все написано. Нельзя хранить запрещенные предметы. Нельзя хранить деньги и сокровища, если они нажиты незаконным путем (не так прямо дословно, но смысл такой). Ну там много чего еще. В т.ч. что за содержимое ячейки банк ответственности не несет, только за охрану. Форсмажор прописан. Судебные преценденты когда сотрудники чистили ячейки и суд никому ничего не вернул - были. Вопросы видимо банки решали частным порядком. Про опись и протокол - хотелось бы увидеть фрагмент такого договора, и отсутствие там форсмажора. Если нет - то прошу идти лесом.
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 23:03

  Qwerty написав:Більш-менш нормальна квартира в популярних містах, на кшталт Барселони близько 4-5 тисяч євро за місяць! І не тільки житло в Європі дороге, але й все інше, якщо вести образ житті співставний тому, що було в Україні! Тому багато хто і повертається назад…

Не знаю за барселону, но щось мені здається, що більшменш нориальна квартира не може перевищувати більшменш нормальну зарплатню.

В барселоні вже всі по 4-5к заробляють?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 23:10

  sergey_sryvkin написав:Не знаю за барселону, но щось мені здається, що більшменш нориальна квартира не може перевищувати більшменш нормальну зарплатню.

В барселоні вже всі по 4-5к заробляють?

Я так понимаю, что речь не об коммуналке, а об аренде. Те, кто такую квартиру арендует, видимо, все зарабатывают.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 23:19

  moveton написав:
  sergey_sryvkin написав:Не знаю за барселону, но щось мені здається, що більшменш нориальна квартира не може перевищувати більшменш нормальну зарплатню.

В барселоні вже всі по 4-5к заробляють?

Я так понимаю, что речь не об коммуналке, а об аренде. Те, кто такую квартиру арендует, видимо, все зарабатывают.

Яку "такую"? Мова про більш-менш нормальну
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 23:30

  sergey_sryvkin написав:Яку "такую"? Мова про більш-менш нормальну

Очевидно, такую, которая стоит 4-5к. Деталями на сколько дорожек в ней бассейн исходно жалующийся не делился. Количество проживающих в Барселоне, которые такую или лучше квартиру снимают на одну свою ЗП тоже не названо.

А что тут особенного? Вот мадам провела исследование за сколько айтишник в разных городах накопит на свою квартиру. Получила, что в Лимасоле медианный айтишник должен ещё где-то подработку найти на половину зряплаты, чтобы просто прожить. Дело житейское.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 00:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нацбанк вчера напечатал рекордные 70 млрд грн и дал минфину (подозреваю, что под выплаты военным). Держитесь хомки, скоро снова будет рывок. Такие вливания необеспеченного кеша - это привет 90-ые.
И это правильно, война должна финансироваться с карманов всех пропорционально путем обесценивания, а не только патриотов и бюджета.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 04:00

Такими темпами печатания грн, $ будет 50+ уже этим летом. Называть эту эмиссию контролируемой или нет, не суть важно. ЗВР уйдут в пол, затем курс снимут с ручника и приехали.
phantom_systems
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