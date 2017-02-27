Не понял, что за наезды? Требую извинений за оскорбление. Почитайте стандартный договор, там юридическим языком все написано. Нельзя хранить запрещенные предметы. Нельзя хранить деньги и сокровища, если они нажиты незаконным путем (не так прямо дословно, но смысл такой). Ну там много чего еще. В т.ч. что за содержимое ячейки банк ответственности не несет, только за охрану. Форсмажор прописан. Судебные преценденты когда сотрудники чистили ячейки и суд никому ничего не вернул - были. Вопросы видимо банки решали частным порядком. Про опись и протокол - хотелось бы увидеть фрагмент такого договора, и отсутствие там форсмажора. Если нет - то прошу идти лесом.
Qwerty написав:Більш-менш нормальна квартира в популярних містах, на кшталт Барселони близько 4-5 тисяч євро за місяць! І не тільки житло в Європі дороге, але й все інше, якщо вести образ житті співставний тому, що було в Україні! Тому багато хто і повертається назад…
Не знаю за барселону, но щось мені здається, що більшменш нориальна квартира не може перевищувати більшменш нормальну зарплатню.
sergey_sryvkin написав:Яку "такую"? Мова про більш-менш нормальну
Очевидно, такую, которая стоит 4-5к. Деталями на сколько дорожек в ней бассейн исходно жалующийся не делился. Количество проживающих в Барселоне, которые такую или лучше квартиру снимают на одну свою ЗП тоже не названо.
А что тут особенного? Вот мадам провела исследование за сколько айтишник в разных городах накопит на свою квартиру. Получила, что в Лимасоле медианный айтишник должен ещё где-то подработку найти на половину зряплаты, чтобы просто прожить. Дело житейское.
Нацбанк вчера напечатал рекордные 70 млрд грн и дал минфину (подозреваю, что под выплаты военным). Держитесь хомки, скоро снова будет рывок. Такие вливания необеспеченного кеша - это привет 90-ые. И это правильно, война должна финансироваться с карманов всех пропорционально путем обесценивания, а не только патриотов и бюджета.