Zebra написав:И это правильно, война должна финансироваться с карманов всех пропорционально путем обесценивания, а не только патриотов и бюджета.
Цього разу підтримую ваше твердження (хоч інколи мені закрадається думка, що ви шпійон).
З усіх не вийде, бо хто зберігав у валюті в матрасі, то яким чином страждає від знецінення гривні? Це за рахунок тих, хто має депо чи ОВДП в грн. Ну і ті хто нічого ні в чому не має - взагалі нічого і не втратять. Майже по Марксу.
sergikkc007 написав:Ой+ Погодьтесь, що більшість із нас отримує гривневі доходи.
Та воно так, але більшість із нас, вже не хочу вишукувати стату, не має зовсім заощаджень. Меншість типа топів, суддів та навіть очільників НБУ і т.д., яка отримує дуже файні зарплати, чомусь заганяла свої доходи часто подалі від України або декларувала купівлю валютної готівки, яку також не в банках тримала. Таким чином найбільший тягар у приведеній схемі випадає на середній клас, чи тих хто коло нього.
Zebra написав:Нацбанк вчера напечатал рекордные 70 млрд грн и дал минфину (подозреваю, что под выплаты военным).
такими темпами эмиссии - по 50-70 ярдов в месяц мы в плановые 400 ярдов до конца года не уложимся.
за 5 месяцев профинансировать расходы бюджета за счет ОВГЗ, кроме НБУ, не получилось - не растет портфель ОВГЗ.
надо бы думать о снижении дефицита бюджета, именно в направлении снижения расходов - а в этом направлении вообще тишина. но нынешняя власть не хочет этим заниматься, поскольку это непопулярные решения.
какая-то тупиковая ситуация... что делать, какие идеи?
Shaman написав:за 5 месяцев профинансировать расходы бюджета за счет ОВГЗ, кроме НБУ, не получилось - не растет портфель ОВГЗ. надо бы думать о снижении дефицита бюджета, именно в направлении снижения расходов - а в этом направлении вообще тишина. но нынешняя власть не хочет этим заниматься, поскольку это непопулярные решения. какая-то тупиковая ситуация... что делать, какие идеи?
Зниження розходів є і прибуток НБУ на ОВДП це також якби державі:
Кабмін відмовився від частини витрат (урізали витрати на 180 млрд гривень), по суті, від усього, що не стосується армії, соціальних витрат і держборгу, але діра в бюджеті виявилася занадто величезною, щоб закрити її своїми силами. Щомісяця Мінфіну потрібно близько 5 млрд доларів. Всупереч очікуванням, на яких, мабуть, і ґрунтувалася податкова щедрість влади в березні, міжнародні партнери не дають гроші так швидко, як того хочеться українським політикам. НБУ ж у будь-якому випадку не перестане фінансувати бюджет. І ставка, якщо говорити про покупку облігацій Нацбанком, а не ринкові розміщення, на думку Гліба Вишлінського, не грає головну роль. "Це перекладання з однієї кишені в іншу. Фактично Мінфін буде умовно платити 25% або менше, але потім цей прибуток НБУ буде перераховувати до держбюджету назад Мінфіну", – зазначив виконавчий директор ЦЕС. Поки ж у перспективі найближчих місяців розрахунок на зовнішні вливання. Але, звичайно, немає гарантії, що і суми бюджетних запитів не будуть рости. В умовах війни суми дефіциту безпосередньо залежать від ситуації на фронті, від того, наскільки активно ведуться бойові дії. "Це стосується і кількості військових, і тих з них, хто отримує додаткові бойові виплати. На це, на жаль, теж впливає кількість сімей загиблих військових, які отримують державну допомогу в розмірі 15 млн гривень", – говорить Гліб Вишлінський. https://www.rbc.ua/ukr/news/transhi-gra ... 25317.html
З тими цифрами загинувших, які зараз озвучують, тільки на однаразові виплати при таких зобов'язаннях потрібно 60 чи більше млрд на місяць.