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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9583958495859586
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 06:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:за 5 месяцев профинансировать расходы бюджета за счет ОВГЗ, кроме НБУ, не получилось - не растет портфель ОВГЗ.
надо бы думать о снижении дефицита бюджета, именно в направлении снижения расходов - а в этом направлении вообще тишина. но нынешняя власть не хочет этим заниматься, поскольку это непопулярные решения.
какая-то тупиковая ситуация...
что делать, какие идеи?

Зниження розходів є і прибуток НБУ на ОВДП це також якби державі:
Кабмін відмовився від частини витрат (урізали витрати на 180 млрд гривень), по суті, від усього, що не стосується армії, соціальних витрат і держборгу, але діра в бюджеті виявилася занадто величезною, щоб закрити її своїми силами. Щомісяця Мінфіну потрібно близько 5 млрд доларів.
Всупереч очікуванням, на яких, мабуть, і ґрунтувалася податкова щедрість влади в березні, міжнародні партнери не дають гроші так швидко, як того хочеться українським політикам.
НБУ ж у будь-якому випадку не перестане фінансувати бюджет. І ставка, якщо говорити про покупку облігацій Нацбанком, а не ринкові розміщення, на думку Гліба Вишлінського, не грає головну роль.
"Це перекладання з однієї кишені в іншу. Фактично Мінфін буде умовно платити 25% або менше, але потім цей прибуток НБУ буде перераховувати до держбюджету назад Мінфіну", – зазначив виконавчий директор ЦЕС.
Поки ж у перспективі найближчих місяців розрахунок на зовнішні вливання. Але, звичайно, немає гарантії, що і суми бюджетних запитів не будуть рости. В умовах війни суми дефіциту безпосередньо залежать від ситуації на фронті, від того, наскільки активно ведуться бойові дії.
"Це стосується і кількості військових, і тих з них, хто отримує додаткові бойові виплати. На це, на жаль, теж впливає кількість сімей загиблих військових, які отримують державну допомогу в розмірі 15 млн гривень", – говорить Гліб Вишлінський. https://www.rbc.ua/ukr/news/transhi-gra ... 25317.html

З тими цифрами загинувших, які зараз озвучують, тільки на однаразові виплати при таких зобов'язаннях потрібно 60 чи більше млрд на місяць.
Зеленський визначив дві категорії українців і закликав до цього звикати
є ті, хто служить, і є ті, хто забезпечує своєю роботою тих, хто служить. https://www.segodnya.ua/ua/strana/podro ... 24990.html

Ось цій другій категорії при таких розкладах вельми непросто буде звести кінці з кінцями.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:какая-то тупиковая ситуация...
что делать, какие идеи?


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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:какая-то тупиковая ситуация...
что делать, какие идеи?

Серега? Марченко? ты что ли?)))

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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:09

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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:30

  sergikkc007 написав:Ой+ Погодьтесь, що більшість із нас отримує гривневі доходи.

Та, і начитавшись тутешніх поцрейотів, відразу на всю вільну гривню скуповує бакси.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:00

  Mirax написав:
  sergikkc007 написав:Ой+ Погодьтесь, що більшість із нас отримує гривневі доходи.

Та, і начитавшись тутешніх поцрейотів, відразу на всю вільну гривню скуповує бакси.

Якщо хтось скуповує - значить хтось продає і отримує гривню.
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  #<1 ... 9583958495859586
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