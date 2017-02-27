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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 95849585958695879588>
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 06:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:за 5 месяцев профинансировать расходы бюджета за счет ОВГЗ, кроме НБУ, не получилось - не растет портфель ОВГЗ.
надо бы думать о снижении дефицита бюджета, именно в направлении снижения расходов - а в этом направлении вообще тишина. но нынешняя власть не хочет этим заниматься, поскольку это непопулярные решения.
какая-то тупиковая ситуация...
что делать, какие идеи?

Зниження розходів є і прибуток НБУ на ОВДП це також якби державі:
Кабмін відмовився від частини витрат (урізали витрати на 180 млрд гривень), по суті, від усього, що не стосується армії, соціальних витрат і держборгу, але діра в бюджеті виявилася занадто величезною, щоб закрити її своїми силами. Щомісяця Мінфіну потрібно близько 5 млрд доларів.
Всупереч очікуванням, на яких, мабуть, і ґрунтувалася податкова щедрість влади в березні, міжнародні партнери не дають гроші так швидко, як того хочеться українським політикам.
НБУ ж у будь-якому випадку не перестане фінансувати бюджет. І ставка, якщо говорити про покупку облігацій Нацбанком, а не ринкові розміщення, на думку Гліба Вишлінського, не грає головну роль.
"Це перекладання з однієї кишені в іншу. Фактично Мінфін буде умовно платити 25% або менше, але потім цей прибуток НБУ буде перераховувати до держбюджету назад Мінфіну", – зазначив виконавчий директор ЦЕС.
Поки ж у перспективі найближчих місяців розрахунок на зовнішні вливання. Але, звичайно, немає гарантії, що і суми бюджетних запитів не будуть рости. В умовах війни суми дефіциту безпосередньо залежать від ситуації на фронті, від того, наскільки активно ведуться бойові дії.
"Це стосується і кількості військових, і тих з них, хто отримує додаткові бойові виплати. На це, на жаль, теж впливає кількість сімей загиблих військових, які отримують державну допомогу в розмірі 15 млн гривень", – говорить Гліб Вишлінський. https://www.rbc.ua/ukr/news/transhi-gra ... 25317.html

З тими цифрами загинувших, які зараз озвучують, тільки на однаразові виплати при таких зобов'язаннях потрібно 60 чи більше млрд на місяць.
Зеленський визначив дві категорії українців і закликав до цього звикати
є ті, хто служить, і є ті, хто забезпечує своєю роботою тих, хто служить. https://www.segodnya.ua/ua/strana/podro ... 24990.html

Ось цій другій категорії при таких розкладах вельми непросто буде звести кінці з кінцями.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:какая-то тупиковая ситуация...
что делать, какие идеи?


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Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:какая-то тупиковая ситуация...
что делать, какие идеи?

Серега? Марченко? ты что ли?)))

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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:09

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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:30

  sergikkc007 написав:Ой+ Погодьтесь, що більшість із нас отримує гривневі доходи.

Та, і начитавшись тутешніх поцрейотів, відразу на всю вільну гривню скуповує бакси.
Mirax
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:32

Тіньової економіки більше не буде – Зеленський :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:00

  Mirax написав:
  sergikkc007 написав:Ой+ Погодьтесь, що більшість із нас отримує гривневі доходи.

Та, і начитавшись тутешніх поцрейотів, відразу на всю вільну гривню скуповує бакси.

Якщо хтось скуповує - значить хтось продає і отримує гривню.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:43

  jump написав:Тіньової економіки більше не буде – Зеленський :lol:

Потому что не будет никакой экономики? :|
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:52

  Ой+ написав:
НБУ здійснив викуп військових ОВДП на 70 млрд грн та наголошує на необхідності активізації ринкових боргових залучень https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zdi ... h-zaluchen


Національний банк України 9 червня 2022 року викупив військових ОВДП на 70 млрд грн. Дохідність за військовими облігаціями, викупленими в червні, є плаваючою та прив'язана до облікової ставки. Тобто цінові умови випуску цих цінних паперів наближені до ринкових.

Підвищення дохідності за іншими гривневими облігаціями Міністерства фінансів відповідно до останніх змін облікової ставки дасть змогу збільшити обсяги ринкових запозичень і відповідно мінімізує ризики для фіскального сектору.


як порахувати цю плаваючу дохідність по 3місячним ОВДП? є якісь розрахунки?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:18

  jump написав:Тіньової економіки більше не буде – Зеленський :lol:

"Кінець епохи бідності".
Тільки не уточнили подальший напрямок :twisted: слуги-профффесіонали.
Востаннє редагувалось zxzx777 в П'ят 10 чер, 2022 10:20, всього редагувалось 1 раз.
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