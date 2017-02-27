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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9585958695879588>
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:20

  pesikot написав:PS. САМОЕ ВАЖНОЕ
Никогда не оформляйте доверенность на другого человека, для доступа к ячейке
С вашей смертью любая доверенность, подчеркиваю, любая - аннулируется

Это только если банк каким-то чудом про это незначительное проишествие _до_ похода того другого человека в этот самый банк каким-то фантастическим образом узнает...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:26

  Zebra написав:Якщо хтось скуповує - значить хтось продає і отримує гривню.

Продає, продає. ЗВР і закордонну допомогу, яка мала би піти на закупівлю зброї та амуніції для армії. Кого обкрадаємо? Самі себе! :twisted:
Востаннє редагувалось Mirax в П'ят 10 чер, 2022 10:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:26

  prodigy написав:Національний банк України 9 червня 2022 року викупив військових ОВДП на 70 млрд грн. Дохідність за військовими облігаціями, викупленими в червні, є плаваючою та прив'язана до облікової ставки. Тобто цінові умови випуску цих цінних паперів наближені до ринкових.

Підвищення дохідності за іншими гривневими облігаціями Міністерства фінансів відповідно до останніх змін облікової ставки дасть змогу збільшити обсяги ринкових запозичень і відповідно мінімізує ризики для фіскального сектору.


як порахувати цю плаваючу дохідність по 3місячним ОВДП? є якісь розрахунки?

Так вон:
viewtopic.php?p=5443551#p5443551
, только вчера текст постановы с конкретной формулой расчета приводили...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:З усіх не вийде, бо хто зберігав у валюті в матрасі, то яким чином страждає від знецінення гривні?

матрас будет проедаться и чтоб его пополнить надо будет прилагать гораздо больше сил(грн)
пострадают все
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:29

  _hunter написав:
  prodigy написав:Національний банк України 9 червня 2022 року викупив військових ОВДП на 70 млрд грн. Дохідність за військовими облігаціями, викупленими в червні, є плаваючою та прив'язана до облікової ставки. Тобто цінові умови випуску цих цінних паперів наближені до ринкових.

Підвищення дохідності за іншими гривневими облігаціями Міністерства фінансів відповідно до останніх змін облікової ставки дасть змогу збільшити обсяги ринкових запозичень і відповідно мінімізує ризики для фіскального сектору.


як порахувати цю плаваючу дохідність по 3місячним ОВДП? є якісь розрахунки?

Так вон:
viewtopic.php?p=5443551#p5443551
, только вчера текст постановы с конкретной формулой расчета приводили...

это не касается простого люду. сколько можно мусолить
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:30

  Олежан написав:
  Ой+ написав:З усіх не вийде, бо хто зберігав у валюті в матрасі, то яким чином страждає від знецінення гривні?

матрас будет проедаться и чтоб его пополнить надо будет прилагать гораздо больше сил(грн)
пострадают все

Война должна финансироваться из текущих доходов всех граждан и ЗВР - это правильно. Не нужно лезть в заначки бережливых и тех, кто правильно распоряжался своими доходами до войны, и сумел сберечь заработанное - он при желании сам может добавить на армию.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Олежан написав:это не касается простого люду. сколько можно мусолить


всё касается, только теперь не брокер банка покупает для вас лично ОВГЗ,
а покупает банк на позицию и продает всем желающим
ладно, узнаю у банкиров
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:46

  Zebra написав:Война должна финансироваться из текущих доходов всех граждан и ЗВР - это правильно. Не нужно лезть в заначки бережливых и тех, кто правильно распоряжался своими доходами до войны, и сумел сберечь заработанное - он при желании сам может добавить на армию.

Глупці, які хочуть сховатися в доларі від всепожираючої інфляції. Їм тільки й залишилося, що молитися, щоб Нацбанк обвалив гривню, бажано в рази. Інакшого сенсу з доларових матраців не є. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:58

  _hunter написав:
  pesikot написав:PS. САМОЕ ВАЖНОЕ
Никогда не оформляйте доверенность на другого человека, для доступа к ячейке
С вашей смертью любая доверенность, подчеркиваю, любая - аннулируется

Это только если банк каким-то чудом про это незначительное проишествие _до_ похода того другого человека в этот самый банк каким-то фантастическим образом узнает...
ПриватБанка ещё год слал маме смски после маминой смерти. Реального оповещения банков о смерти вкладчиков нет. Если кто то из родственников принесет свидетельство.
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