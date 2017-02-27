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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:20
pesikot написав:
PS. САМОЕ ВАЖНОЕ
Никогда не оформляйте доверенность на другого человека, для доступа к ячейке
С вашей смертью любая доверенность, подчеркиваю, любая - аннулируется
Это только если банк каким-то чудом про это незначительное проишествие _до_ похода того другого человека в этот самый банк каким-то фантастическим образом узнает...
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:26
Zebra написав:
Якщо хтось скуповує - значить хтось продає і отримує гривню.
Продає, продає. ЗВР і закордонну допомогу, яка мала би піти на закупівлю зброї та амуніції для армії. Кого обкрадаємо? Самі себе!
Востаннє редагувалось Mirax
в П'ят 10 чер, 2022 10:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:26
prodigy написав:
Національний банк України 9 червня 2022 року викупив військових ОВДП на 70 млрд грн. Дохідність за військовими облігаціями, викупленими в червні, є плаваючою та прив'язана до облікової ставки
. Тобто цінові умови випуску цих цінних паперів наближені до ринкових.
Підвищення дохідності за іншими гривневими облігаціями Міністерства фінансів відповідно до останніх змін облікової ставки дасть змогу збільшити обсяги ринкових запозичень і відповідно мінімізує ризики для фіскального сектору.
як порахувати цю плаваючу дохідність по 3місячним ОВДП? є якісь розрахунки?
Так вон:viewtopic.php?p=5443551#p5443551
, только вчера текст постановы с конкретной формулой расчета приводили...
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:27
Ой+ написав:
З усіх не вийде, бо хто зберігав у валюті в матрасі, то яким чином страждає від знецінення гривні?
матрас будет проедаться и чтоб его пополнить надо будет прилагать гораздо больше сил(грн)
пострадают все
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:29
_hunter написав: prodigy написав:
Національний банк України 9 червня 2022 року викупив військових ОВДП на 70 млрд грн. Дохідність за військовими облігаціями, викупленими в червні, є плаваючою та прив'язана до облікової ставки
. Тобто цінові умови випуску цих цінних паперів наближені до ринкових.
Підвищення дохідності за іншими гривневими облігаціями Міністерства фінансів відповідно до останніх змін облікової ставки дасть змогу збільшити обсяги ринкових запозичень і відповідно мінімізує ризики для фіскального сектору.
як порахувати цю плаваючу дохідність по 3місячним ОВДП? є якісь розрахунки?
Так вон:viewtopic.php?p=5443551#p5443551
, только вчера текст постановы с конкретной формулой расчета приводили...
это не касается простого люду. сколько можно мусолить
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:30
Олежан написав: Ой+ написав:
З усіх не вийде, бо хто зберігав у валюті в матрасі, то яким чином страждає від знецінення гривні?
матрас будет проедаться и чтоб его пополнить надо будет прилагать гораздо больше сил(грн)
пострадают все
Война должна финансироваться из текущих доходов всех граждан и ЗВР - это правильно. Не нужно лезть в заначки бережливых и тех, кто правильно распоряжался своими доходами до войны, и сумел сберечь заработанное - он при желании сам может добавить на армию.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:35
Олежан написав:
это не касается простого люду. сколько можно мусолить
всё касается, только теперь не брокер банка покупает для вас лично ОВГЗ,
а покупает банк на позицию и продает всем желающим
ладно, узнаю у банкиров
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:58
_hunter написав: pesikot написав:
PS. САМОЕ ВАЖНОЕ
Никогда не оформляйте доверенность на другого человека, для доступа к ячейке
С вашей смертью любая доверенность, подчеркиваю, любая - аннулируется
Это только если банк каким-то чудом про это незначительное проишествие _до_ похода того другого человека в этот самый банк каким-то фантастическим образом узнает...
ПриватБанка ещё год слал маме смски после маминой смерти. Реального оповещения банков о смерти вкладчиков нет. Если кто то из родственников принесет свидетельство.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:14
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