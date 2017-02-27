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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9585958695879588
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:15

  Mirax написав:
  Zebra написав:Война должна финансироваться из текущих доходов всех граждан и ЗВР - это правильно. Не нужно лезть в заначки бережливых и тех, кто правильно распоряжался своими доходами до войны, и сумел сберечь заработанное - он при желании сам может добавить на армию.

Глупці, які хочуть сховатися в доларі від всепожираючої інфляції. Їм тільки й залишилося, що молитися, щоб Нацбанк обвалив гривню, бажано в рази. Інакшого сенсу з доларових матраців не є. :lol:

Друк по 70 млрд гривень дуууужжжеееее укріплює гривню. Зпалювання 7% ЗВР за місяць ще більше.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:25

  Zebra написав:
  Mirax написав:
  Zebra написав:Война должна финансироваться из текущих доходов всех граждан и ЗВР - это правильно. Не нужно лезть в заначки бережливых и тех, кто правильно распоряжался своими доходами до войны, и сумел сберечь заработанное - он при желании сам может добавить на армию.

Глупці, які хочуть сховатися в доларі від всепожираючої інфляції. Їм тільки й залишилося, що молитися, щоб Нацбанк обвалив гривню, бажано в рази. Інакшого сенсу з доларових матраців не є. :lol:

Друк по 70 млрд гривень дуууужжжеееее укріплює гривню. Зпалювання 7% ЗВР за місяць ще більше.

Зато гривну может укрепить фиксация курса на 25, например :wink: -- с последующим снижением к долгожданным 8ми...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:30

  Zebra написав:
  Олежан написав:
  Ой+ написав:яким чином страждає від знецінення гривні?
матрас будет проедаться и пострадают все
Война должна финансироваться из текущих доходов всех граждан и ЗВР - это правильно. Не нужно лезть в заначки.
От себя хочу добавить, хотя и понимаю, что многим это не понравится, - 100к гривен рядовому солдату пусть даже и на фронте это всё-таки слишком много. Это получается без малого 3000 долларов - столько платят международным наемникам - профессионалам которые имеют огромный боевой опыт и, чего уж там, хорошо умеют воевать. Да, таких людей действительно нужно мотивировать длинным долларом так как иной мотивации у них просто нет - они воюют за чужую страну. Граждане своей страны должны её защищать по другим причинам, я считаю. Русне платят в разы меньше/)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:37

  asti написав:
  Zebra написав:
  Олежан написав:матрас будет проедаться и пострадают все
Война должна финансироваться из текущих доходов всех граждан и ЗВР - это правильно. Не нужно лезть в заначки.
От себя хочу добавить, хотя и понимаю, что многим это не понравится, - 100к гривен рядовому солдату пусть даже и на фронте это всё-таки слишком много. Это получается без малого 3000 долларов - столько платят международным наемникам - профессионалам которые имеют огромный боевой опыт и, чего уж там, хорошо умеют воевать. Да, таких людей действительно нужно мотивировать длинным долларом так как иной мотивации у них просто нет - они воюют за чужую страну. Граждане своей страны должны её защищать по другим причинам, я считаю. Русне платят в разы меньше/)

Это получается без малого 3000 долларов за 30 дней непрерывных боев -- такого, вроде, вообще никогда не было.
Так в том-то и разница: наемникам платят _за все время контракта_... При этом -- как в "военной" ветке уже обсуждалось: если наемника ловят -- правила содержания военопленных на него не распространяются...

Это что за "другие причины"? :roll: -- "железный занавес" -- уже есть, намекаете на загран-отряды? :wink:

Русне платят так же за все время пребывания за поребриком.
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