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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:15
Mirax написав: Zebra написав:
Война должна финансироваться из текущих доходов всех граждан и ЗВР - это правильно. Не нужно лезть в заначки бережливых и тех, кто правильно распоряжался своими доходами до войны, и сумел сберечь заработанное - он при желании сам может добавить на армию.
Глупці, які хочуть сховатися в доларі від всепожираючої інфляції. Їм тільки й залишилося, що молитися, щоб Нацбанк обвалив гривню, бажано в рази. Інакшого сенсу з доларових матраців не є.
Друк по 70 млрд гривень дуууужжжеееее укріплює гривню. Зпалювання 7% ЗВР за місяць ще більше.
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Zebra
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:25
Zebra написав: Mirax написав: Zebra написав:
Война должна финансироваться из текущих доходов всех граждан и ЗВР - это правильно. Не нужно лезть в заначки бережливых и тех, кто правильно распоряжался своими доходами до войны, и сумел сберечь заработанное - он при желании сам может добавить на армию.
Глупці, які хочуть сховатися в доларі від всепожираючої інфляції. Їм тільки й залишилося, що молитися, щоб Нацбанк обвалив гривню, бажано в рази. Інакшого сенсу з доларових матраців не є.
Друк по 70 млрд гривень дуууужжжеееее укріплює гривню. Зпалювання 7% ЗВР за місяць ще більше.
Зато гривну может укрепить фиксация курса на 25, например
-- с последующим снижением к долгожданным 8ми...
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:30
Zebra написав: Олежан написав: Ой+ написав:
яким чином страждає від знецінення гривні?
матрас будет проедаться и пострадают все
Война должна финансироваться из текущих доходов всех граждан и ЗВР - это правильно. Не нужно лезть в заначки.
От себя хочу добавить, хотя и понимаю, что многим это не понравится, - 100к гривен рядовому солдату пусть даже и на фронте это всё-таки слишком много. Это получается без малого 3000 долларов - столько платят международным наемникам - профессионалам которые имеют огромный боевой опыт и, чего уж там, хорошо умеют воевать. Да, таких людей действительно нужно мотивировать длинным долларом так как иной мотивации у них просто нет - они воюют за чужую страну. Граждане своей страны должны её защищать по другим причинам, я считаю. Русне платят в разы меньше/)
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asti
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:37
asti написав: Zebra написав: Олежан написав:
матрас будет проедаться и пострадают все
Война должна финансироваться из текущих доходов всех граждан и ЗВР - это правильно. Не нужно лезть в заначки.
От себя хочу добавить, хотя и понимаю, что многим это не понравится, - 100к гривен рядовому солдату пусть даже и на фронте это всё-таки слишком много. Это получается без малого 3000 долларов - столько платят международным наемникам - профессионалам которые имеют огромный боевой опыт и, чего уж там, хорошо умеют воевать
. Да, таких людей действительно нужно мотивировать длинным долларом так как иной мотивации у них просто нет - они воюют за чужую страну. Граждане своей страны должны её защищать по другим причинам, я считаю. Русне платят в разы меньше/)
Это получается без малого 3000 долларов за 30 дней непрерывных боев -- такого, вроде, вообще никогда не было.
Так в том-то и разница: наемникам платят _за все время контракта_... При этом -- как в "военной" ветке уже обсуждалось: если наемника ловят -- правила содержания военопленных на него не распространяются...
Это что за "другие причины"?
-- "железный занавес" -- уже есть, намекаете на загран-отряды?
Русне платят так же за все время пребывания за поребриком.
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