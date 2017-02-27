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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:15
Mirax написав: Zebra написав:
Война должна финансироваться из текущих доходов всех граждан и ЗВР - это правильно. Не нужно лезть в заначки бережливых и тех, кто правильно распоряжался своими доходами до войны, и сумел сберечь заработанное - он при желании сам может добавить на армию.
Глупці, які хочуть сховатися в доларі від всепожираючої інфляції. Їм тільки й залишилося, що молитися, щоб Нацбанк обвалив гривню, бажано в рази. Інакшого сенсу з доларових матраців не є.
Друк по 70 млрд гривень дуууужжжеееее укріплює гривню. Зпалювання 7% ЗВР за місяць ще більше.
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Zebra
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:25
Zebra написав: Mirax написав: Zebra написав:
Война должна финансироваться из текущих доходов всех граждан и ЗВР - это правильно. Не нужно лезть в заначки бережливых и тех, кто правильно распоряжался своими доходами до войны, и сумел сберечь заработанное - он при желании сам может добавить на армию.
Глупці, які хочуть сховатися в доларі від всепожираючої інфляції. Їм тільки й залишилося, що молитися, щоб Нацбанк обвалив гривню, бажано в рази. Інакшого сенсу з доларових матраців не є.
Друк по 70 млрд гривень дуууужжжеееее укріплює гривню. Зпалювання 7% ЗВР за місяць ще більше.
Зато гривну может укрепить фиксация курса на 25, например
-- с последующим снижением к долгожданным 8ми...
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:40
_hunter написав: Zebra написав:
Друк по 70 млрд гривень дуууужжжеееее укріплює гривню. Зпалювання 7% ЗВР за місяць ще більше.
Зато гривну может укрепить фиксация курса на 25, например
-- с последующим снижением к долгожданным 8ми...
Что бы было как в "рублевой зоне"? Офф курс ниже 60, а реальный 200.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:41
_hunter написав:
Зато гривну может укрепить фиксация курса на 25, например
-- с последующим снижением к долгожданным 8ми...
Отдел фантастики этажом выше
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Zebra
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:41
jump написав:
Тіньової економіки більше не буде – Зеленський
"Вирок 2" найсвіжіший серіал 2022 року
to be continued...
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:56
Zebra написав:
Нацбанк вчера напечатал рекордные 70 млрд грн и дал минфину (подозреваю, что под выплаты военным). Держитесь хомки, скоро снова будет рывок. Такие вливания необеспеченного кеша - это привет 90-ые.
И это правильно, война должна финансироваться с карманов всех пропорционально путем обесценивания, а не только патриотов и бюджета.
Мінфін: 300
НБУ: 330
Мінфін: Сагласєн!
Народ: Каждому!
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:58
Shaman написав:
такими темпами эмиссии - по 50-70 ярдов в месяц мы в плановые 400 ярдов до конца года не уложимся.
за 5 месяцев профинансировать расходы бюджета за счет ОВГЗ, кроме НБУ, не получилось - не растет портфель ОВГЗ.
надо бы думать о снижении дефицита бюджета, именно в направлении снижения расходов - а в этом направлении вообще тишина. но нынешняя власть не хочет этим заниматься, поскольку это непопулярные решения.
какая-то тупиковая ситуация...
что делать, какие идеи?
Згадувати класику: верхи не можуть... низи не хочуть.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:03
Zebra написав: Mirax написав: sergikkc007 написав:Ой+
Погодьтесь, що більшість із нас отримує гривневі доходи.
Та, і начитавшись тутешніх поцрейотів, відразу на всю вільну гривню скуповує бакси.
Якщо хтось скуповує - значить хтось продає і отримує гривню.
При мені людина з вулиці в касі банку купила фіолетову сотку нікомунепотрібної зелені за ПА35,30.
Йдем на ПА29.25
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:17
Zebra написав:
Друк по 70 млрд гривень дуууужжжеееее укріплює гривню. Зпалювання 7% ЗВР за місяць ще більше.
За прошлые 3 недели НБУ изъял из оборота чуть больше 84 млрд. На этой неделе тоже будет порядка 35-40 (подорожавший рефинанс стали возвращать). В общем итоге гривны в обороте за это время стало меньше, а не больше.
Нельзя смотреть только на один параметр и делать на его основе глобальные выводы!
Резервы да, уменьшаются. Так ведь любые резервы и предназначены для того, чтобы было что тратить в случае форс-мажора. Что может быть форсмажористей войны?!
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