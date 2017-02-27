RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9585958695879588
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:15

  Mirax написав:
  Zebra написав:Война должна финансироваться из текущих доходов всех граждан и ЗВР - это правильно. Не нужно лезть в заначки бережливых и тех, кто правильно распоряжался своими доходами до войны, и сумел сберечь заработанное - он при желании сам может добавить на армию.

Глупці, які хочуть сховатися в доларі від всепожираючої інфляції. Їм тільки й залишилося, що молитися, щоб Нацбанк обвалив гривню, бажано в рази. Інакшого сенсу з доларових матраців не є. :lol:

Друк по 70 млрд гривень дуууужжжеееее укріплює гривню. Зпалювання 7% ЗВР за місяць ще більше.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11275
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1678 раз.
Подякували: 2444 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:25

  Zebra написав:
  Mirax написав:
  Zebra написав:Война должна финансироваться из текущих доходов всех граждан и ЗВР - это правильно. Не нужно лезть в заначки бережливых и тех, кто правильно распоряжался своими доходами до войны, и сумел сберечь заработанное - он при желании сам может добавить на армию.

Глупці, які хочуть сховатися в доларі від всепожираючої інфляції. Їм тільки й залишилося, що молитися, щоб Нацбанк обвалив гривню, бажано в рази. Інакшого сенсу з доларових матраців не є. :lol:

Друк по 70 млрд гривень дуууужжжеееее укріплює гривню. Зпалювання 7% ЗВР за місяць ще більше.

Зато гривну может укрепить фиксация курса на 25, например :wink: -- с последующим снижением к долгожданным 8ми...
_hunter
 
Повідомлень: 6981
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:40

  _hunter написав:
  Zebra написав:Друк по 70 млрд гривень дуууужжжеееее укріплює гривню. Зпалювання 7% ЗВР за місяць ще більше.

Зато гривну может укрепить фиксация курса на 25, например :wink: -- с последующим снижением к долгожданным 8ми...

Что бы было как в "рублевой зоне"? Офф курс ниже 60, а реальный 200.
Danaan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 770
З нами з: 27.02.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:41

  _hunter написав:Зато гривну может укрепить фиксация курса на 25, например :wink: -- с последующим снижением к долгожданным 8ми...

Отдел фантастики этажом выше :mrgreen:
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11275
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1678 раз.
Подякували: 2444 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:41

  jump написав:Тіньової економіки більше не буде – Зеленський :lol:

"Вирок 2" найсвіжіший серіал 2022 року
to be continued...
David_pl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 01.12.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:56

  Zebra написав:Нацбанк вчера напечатал рекордные 70 млрд грн и дал минфину (подозреваю, что под выплаты военным). Держитесь хомки, скоро снова будет рывок. Такие вливания необеспеченного кеша - это привет 90-ые.
И это правильно, война должна финансироваться с карманов всех пропорционально путем обесценивания, а не только патриотов и бюджета.

Мінфін: 300
НБУ: 330
Мінфін: Сагласєн!
Народ: Каждому!
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29065
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1407 раз.
Подякували: 2507 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:58

  Shaman написав:такими темпами эмиссии - по 50-70 ярдов в месяц мы в плановые 400 ярдов до конца года не уложимся.

за 5 месяцев профинансировать расходы бюджета за счет ОВГЗ, кроме НБУ, не получилось - не растет портфель ОВГЗ.

надо бы думать о снижении дефицита бюджета, именно в направлении снижения расходов - а в этом направлении вообще тишина. но нынешняя власть не хочет этим заниматься, поскольку это непопулярные решения.

какая-то тупиковая ситуация...
что делать, какие идеи?

Згадувати класику: верхи не можуть... низи не хочуть.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29065
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1407 раз.
Подякували: 2507 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:03

  Zebra написав:
  Mirax написав:
  sergikkc007 написав:Ой+ Погодьтесь, що більшість із нас отримує гривневі доходи.

Та, і начитавшись тутешніх поцрейотів, відразу на всю вільну гривню скуповує бакси.

Якщо хтось скуповує - значить хтось продає і отримує гривню.

При мені людина з вулиці в касі банку купила фіолетову сотку нікомунепотрібної зелені за ПА35,30.
Йдем на ПА29.25 :lol:
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29065
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1407 раз.
Подякували: 2507 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:17

Хватит разводить панику

  Zebra написав:Друк по 70 млрд гривень дуууужжжеееее укріплює гривню. Зпалювання 7% ЗВР за місяць ще більше.

За прошлые 3 недели НБУ изъял из оборота чуть больше 84 млрд. На этой неделе тоже будет порядка 35-40 (подорожавший рефинанс стали возвращать). В общем итоге гривны в обороте за это время стало меньше, а не больше.
Нельзя смотреть только на один параметр и делать на его основе глобальные выводы!

Резервы да, уменьшаются. Так ведь любые резервы и предназначены для того, чтобы было что тратить в случае форс-мажора. Что может быть форсмажористей войны?!
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6510
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5470 раз.
Подякували: 16715 раз.
 
Профіль
49
25
31
2
  #<1 ... 9585958695879588
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3059, 3060, 3061
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30605 30756766
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 чер, 2022 08:49
alex_dvornichenko
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 159, 160, 161
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1604 11020269
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 чер, 2022 11:57
fler
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22525140
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Варто (1)
10.06.2022 13:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.