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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9586958795889589
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:34

  Captain Obvious написав:Бананы уже по 38.
А шо случилось?
Мы уже победили, и рашка платит репорации?

перебудувались логістичні шляхи
bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:35

  Captain Obvious написав:Бананы уже по 38.
А шо случилось?
Мы уже победили, и рашка платит репорации?

Из-за любопытства не одна девушка лишилась целомудрия :mrgreen:

идем на выходные
35.00-35.10/35.30-35.40
odessit2007
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:16

б у
Востаннє редагувалось копейка в П'ят 10 чер, 2022 15:38, всього редагувалось 2 разів.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:20

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................10.06.2022..........13.06.2022
дата розрахунку...............09.06.2022...........10.06.2022
Євро..................................31,3934................30,9327...-1.47%
Долар США.......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0574 (вчера 1.0731). Почти 1.5% за сутки - впечатляющая динамика.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.65 (вчера 102.43)
Снова рванули вверх, но к рекордам мая пока не приблизились.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:21

  Сибарит написав:
  Zebra написав:Друк по 70 млрд гривень дуууужжжеееее укріплює гривню. Зпалювання 7% ЗВР за місяць ще більше.

За прошлые 3 недели НБУ изъял из оборота чуть больше 84 млрд. На этой неделе тоже будет порядка 35-40 (подорожавший рефинанс стали возвращать). В общем итоге гривны в обороте за это время стало меньше, а не больше.
Нельзя смотреть только на один параметр и делать на его основе глобальные выводы!

Резервы да, уменьшаются. Так ведь любые резервы и предназначены для того, чтобы было что тратить в случае форс-мажора. Что может быть форсмажористей войны?!

Зачем вы даете надежды?
Сжигание ЗВР - это нормально, НО не нужно на форуме вводить в обман - гривна обречена.
Возврат рефинанса - дело разовое. Нельзя вернуть больше, чем выдано.
Финансирование потребностей бюджета - дело многоразовое.
Уже совершенно ясно, что бюджет тратит в 2.2 раза больше, чем получает. Война не закончится в ближайшие месяц-два - это стало ясно из вчерашних месседжей Путина, он пошел ва-банк и хочет оккупировать как можно больше.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:38

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

  Zebra написав:стало ясно из вчерашних месседжей Путина, он пошел ва-банк и хочет оккупировать как можно больше.

А куй йому, а не "как можно больше"!🖕

Наша авіація вже третій день гарно працює!!!
Горять/палають орківські склади/техніка і їхня підмога/усилення!!!

Так що йдуть орки разом з ху-йлом в напрямку їхнього ж корабля - твердо!

Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!!!👍
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 10 чер, 2022 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:39

  Captain Obvious написав:Бананы уже по 38.
А шо случилось?
Мы уже победили, и рашка платит репорации?


Не пойму, это дорого или дешево ?
В Гермашке были всегда па 1 евро, последние несколько мсяцев па 1.10.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:50

  Хомякоид написав:
  Captain Obvious написав:Бананы уже по 38.
А шо случилось?
Мы уже победили, и рашка платит репорации?


Не пойму, это дорого или дешево ?
В Гермашке были всегда па 1 евро, последние несколько мсяцев па 1.10.

Студент-гастарбайтер, май повагу до країни в якій живеш - не перекручуй назву.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:54

Запорожье
USD/UAH 35.25/35.4
EUR/UAH 37.2/37.6
edvardd
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