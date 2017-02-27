|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:34
Captain Obvious написав:
Бананы уже по 38.
А шо случилось?
Мы уже победили, и рашка платит репорации?
перебудувались логістичні шляхи
-
bamper
-
-
- Повідомлень: 4454
- З нами з: 22.05.08
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1618 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:35
Captain Obvious написав:
Бананы уже по 38.
А шо случилось?
Мы уже победили, и рашка платит репорации?
Из-за любопытства не одна девушка лишилась целомудрия
идем на выходные
35.00-35.10/35.30-35.40
-
odessit2007
-
-
- Повідомлень: 11509
- З нами з: 19.05.11
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 4485 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:16
б у
Востаннє редагувалось копейка
в П'ят 10 чер, 2022 15:38, всього редагувалось 2 разів.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 263
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:20
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................10.06.2022..........13.06.2022
дата розрахунку...............09.06.2022...........10.06.2022
Євро..................................31,3934................30,9327...-1.47%
Долар США.......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0574 (вчера 1.0731). Почти 1.5% за сутки - впечатляющая динамика.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.65 (вчера 102.43)
Снова рванули вверх, но к рекордам мая пока не приблизились.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 6511
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 5470 раз.
- Подякували: 16723 раз.
-
- Профіль
-
49
25
31
2
Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:21
Сибарит написав: Zebra написав:
Друк по 70 млрд гривень дуууужжжеееее укріплює гривню. Зпалювання 7% ЗВР за місяць ще більше.
За прошлые 3 недели НБУ изъял из оборота чуть больше 84 млрд. На этой неделе тоже будет порядка 35-40 (подорожавший рефинанс стали возвращать). В общем итоге гривны в обороте за это время стало меньше, а не больше.
Нельзя смотреть только на один параметр и делать на его основе глобальные выводы!
Резервы да, уменьшаются. Так ведь любые резервы и предназначены для того, чтобы было что тратить в случае форс-мажора. Что может быть форсмажористей войны?!
Зачем вы даете надежды?
Сжигание ЗВР - это нормально, НО не нужно на форуме вводить в обман - гривна обречена.
Возврат рефинанса - дело разовое. Нельзя вернуть больше, чем выдано.
Финансирование потребностей бюджета - дело многоразовое.
Уже совершенно ясно, что бюджет тратит в 2.2 раза больше, чем получает. Война не закончится в ближайшие месяц-два - это стало ясно из вчерашних месседжей Путина, он пошел ва-банк и хочет оккупировать как можно больше.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11279
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2444 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:38
Zebra написав:
стало ясно из вчерашних месседжей Путина, он пошел ва-банк и хочет оккупировать как можно больше.
А куй йому, а не "как можно больше"!🖕
Наша авіація вже третій день гарно працює!!!
Горять/палають орківські склади/техніка і їхня підмога/усилення!!!
Так що йдуть орки разом з ху-йлом в напрямку їхнього ж корабля - твердо!
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!!!👍
Востаннє редагувалось Успіх
в П'ят 10 чер, 2022 15:39, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3382
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
- Профіль
-
3
1
1
Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:39
Captain Obvious написав:
Бананы уже по 38.
А шо случилось?
Мы уже победили, и рашка платит репорации?
Не пойму, это дорого или дешево ?
В Гермашке были всегда па 1 евро, последние несколько мсяцев па 1.10.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1925
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2187 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:50
Хомякоид написав: Captain Obvious написав:
Бананы уже по 38.
А шо случилось?
Мы уже победили, и рашка платит репорации?
Не пойму, это дорого или дешево ?
В Гермашке были всегда па 1 евро, последние несколько мсяцев па 1.10.
Студент-гастарбайтер, май повагу до країни в якій живеш - не перекручуй назву.
-
kyk
-
-
- Повідомлень: 961
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:54
Запорожье
USD/UAH 35.25/35.4
EUR/UAH 37.2/37.6
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7441
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 2012 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:08
Zebra написав:
Война не закончится в ближайшие месяц-два - это стало ясно из вчерашних месседжей Путина, он пошел ва-банк и хочет оккупировать как можно больше.
по смыслу далее вытекает: потерпите немного и вас освободят
требую настойчиво от Модераторов, забаньте навечно этого п*д*ра
последние пять лет одно и тоже(нам п***да)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8016
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3009 раз.
- Подякували: 2923 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk
, Мда
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|30605
|30757122
|
|
|1604
|11020376
|
Вів 07 чер, 2022 11:57
fler
|
|7972
|22525175
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|