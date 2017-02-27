prodigy написав:
по смыслу далее вытекает: потерпите немного и вас освободят
требую настойчиво от Модераторов, забаньте навечно этого п*д*ра
последние пять лет одно и тоже(нам п***да)
Требую забанить тех, кто загнал людей в гривну.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:24
Требую забанить тех, кто загнал людей в гривну.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:34
Курс наступного тижня - на гривню вверх?
Там хтось писав, що військові зарплати/премії знову вплинуть на курс...
Ну що ж - починаємо спостерігати))
Прийшла з/п(на 237грн більше ніж попередні) але покищо "гола". Премія, мабуть, буде наступного тижня.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:44
Да пусть пишет
Zebra - это же кладезь прое%анных надежд и утраченых понтов
Не надо его банить
Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:19
в споре рождается истина-в разнообразии мнений каждый найдёт для себя решение. Банить всех инакомыслящих(в данном случае выражающих мнение бычего тренда доллара к гривне) это не демократично.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:21
Когда в течение месяца осуществляют выплаты?
Военнослужащим выплачивают деньги в текущем месяце за предыдущий (например, в июне за май). Такие выплаты делят на две части:
в первой декаде месяца - ежемесячное денежное обеспечение в соответствии с должностью, званием и другими параметрами;
во второй декаде - начисление дополнительного вознаграждения (дополнительные 30 тыс. или 100 тыс. грн в зависимости от участия в боевых действиях);
Ежемесячная зарплата выплачивается ранее, поскольку она известна и почти одинакова каждый месяц.
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