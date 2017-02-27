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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:24
prodigy написав: Zebra написав:
Война не закончится в ближайшие месяц-два - это стало ясно из вчерашних месседжей Путина, он пошел ва-банк и хочет оккупировать как можно больше.
по смыслу далее вытекает: потерпите немного и вас освободят
требую настойчиво от Модераторов, забаньте навечно этого п*д*ра
последние пять лет одно и тоже(нам п***да)
Требую забанить тех, кто загнал людей в гривну.
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Zebra
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:34
Там хтось писав, що військові зарплати/премії знову вплинуть на курс...
Ну що ж - починаємо спостерігати))
Прийшла з/п(на 237грн більше ніж попередні) але покищо "гола". Премія, мабуть, буде наступного тижня.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:44
prodigy написав: Zebra написав:
Война не закончится в ближайшие месяц-два - это стало ясно из вчерашних месседжей Путина, он пошел ва-банк и хочет оккупировать как можно больше.
по смыслу далее вытекает: потерпите немного и вас освободят
требую настойчиво от Модераторов, забаньте навечно этого п*д*ра
последние пять лет одно и тоже(нам п***да)
Да пусть пишетZebra
- это же кладезь прое%анных надежд и утраченых понтов
Не надо его банить
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:19
в споре рождается истина-в разнообразии мнений каждый найдёт для себя решение. Банить всех инакомыслящих(в данном случае выражающих мнение бычего тренда доллара к гривне) это не демократично.
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konstantin kirovograd
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:21
Успіх написав:
Там хтось писав, що військові зарплати/премії знову вплинуть на курс...
Ну що ж - починаємо спостерігати))
Прийшла з/п(на 237грн більше ніж попередні) але покищо "гола". Премія, мабуть, буде наступного тижня.
Когда в течение месяца осуществляют выплаты?
Военнослужащим выплачивают деньги в текущем месяце за предыдущий (например, в июне за май). Такие выплаты делят на две части:
в первой декаде месяца - ежемесячное денежное обеспечение в соответствии с должностью, званием и другими параметрами;
во второй декаде - начисление дополнительного вознаграждения (дополнительные 30 тыс. или 100 тыс. грн в зависимости от участия в боевых действиях);
Ежемесячная зарплата выплачивается ранее, поскольку она известна и почти одинакова каждый месяц.
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konstantin kirovograd
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:17
Zebra написав:
Требую забанить тех, кто загнал людей в гривну.
Дорожающая кукуруза, супер-ставки ниже инфляции - поддержка тренда, ничего личного.
Любой труд почетен, кто-то же должен выращивать олений мох. с
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:29
konstantin kirovograd написав: Успіх написав:
Там хтось писав, що військові зарплати/премії знову вплинуть на курс...
Ну що ж - починаємо спостерігати))
Прийшла з/п(на 237грн більше ніж попередні) але покищо "гола". Премія, мабуть, буде наступного тижня.
Когда в течение месяца осуществляют выплаты?
Военнослужащим выплачивают деньги в текущем месяце за предыдущий (например, в июне за май). Такие выплаты делят на две части:
в первой декаде месяца - ежемесячное денежное обеспечение в соответствии с должностью, званием и другими параметрами;
во второй декаде - начисление дополнительного вознаграждения (дополнительные 30 тыс. или 100 тыс. грн в зависимости от участия в боевых действиях);
Ежемесячная зарплата выплачивается ранее, поскольку она известна и почти одинакова каждый месяц.
За посаду/звання і т.д - то напевно зразу додають до зарплати, так як всі отримують двічі на місяць!(і у командирів інша сума з/п - значить зразу додано)
Так от дивлюсь зараз у архів картки і бачу:
31 березня виплатили за 2 дні лютого(майже тисячу грн))
8 квітня - і з/п(13693), і премія(29550) прийшли в один день
11 квітня - прийшло 2К - то казали, що це премія за тих 2дні у лютому...
11 травня - з/п(13693)
18 травня - премія(тут вже по різному декому вийшло... і не повний місяць ми були в зоні БД )
10 червня - з/п(13930) - чомусь трішки додали
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:47
Успіх написав: konstantin kirovograd написав: Успіх написав:
Там хтось писав, що військові зарплати/премії знову вплинуть на курс...
Ну що ж - починаємо спостерігати))
Прийшла з/п(на 237грн більше ніж попередні) але покищо "гола". Премія, мабуть, буде наступного тижня.
Когда в течение месяца осуществляют выплаты?
Военнослужащим выплачивают деньги в текущем месяце за предыдущий (например, в июне за май). Такие выплаты делят на две части:
в первой декаде месяца - ежемесячное денежное обеспечение в соответствии с должностью, званием и другими параметрами;
во второй декаде - начисление дополнительного вознаграждения (дополнительные 30 тыс. или 100 тыс. грн в зависимости от участия в боевых действиях);
Ежемесячная зарплата выплачивается ранее, поскольку она известна и почти одинакова каждый месяц.
За посаду/звання і т.д - то напевно зразу додають до зарплати, так як всі отримують двічі на місяць!(і у командирів інша сума з/п - значить зразу додано)
Так от дивлюсь зараз у архів картки і бачу:
31 березня виплатили за 2 дні лютого(майже тисячу грн))
8 квітня - і з/п(13693), і премія(29550) прийшли в один день
11 квітня - прийшло 2К - то казали, що це премія за тих 2дні у лютому...
11 травня - з/п(13693)
18 травня - премія(тут вже по різному декому вийшло... і не повний місяць ми були в зоні БД )
10 червня - з/п(13930) - чомусь трішки додали
Як настрій в хлопців ? Бойовий дух ?
Зброї вистачає ?
Нічого успіх що зараз важко.
Зате твої діти будуть справжніми європейцями, зможуть навчатись, подорожувати та працювати в Європі без принизливих паспортних обмежень та бюрократичних перепон.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:52
Успіх.
Ви краще б не гроші рахували, а вбитих орків!
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:06
konstantin kirovograd написав:
в споре рождается истина-в разнообразии мнений каждый найдёт для себя решение. Банить всех инакомыслящих(в данном случае выражающих мнение бычего тренда доллара к гривне) это не демократично.
дело вообще не в тренде,
дело в паникерстве...или в предательстве
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