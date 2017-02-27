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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9588958995909591>
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:24

  prodigy написав:
  Zebra написав:Война не закончится в ближайшие месяц-два - это стало ясно из вчерашних месседжей Путина, он пошел ва-банк и хочет оккупировать как можно больше.


по смыслу далее вытекает: потерпите немного и вас освободят

требую настойчиво от Модераторов, забаньте навечно этого п*д*ра
последние пять лет одно и тоже(нам п***да)

Требую забанить тех, кто загнал людей в гривну.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:34

Курс наступного тижня - на гривню вверх?

Там хтось писав, що військові зарплати/премії знову вплинуть на курс...

Ну що ж - починаємо спостерігати))
Прийшла з/п(на 237грн більше ніж попередні) але покищо "гола". Премія, мабуть, буде наступного тижня.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:44

  prodigy написав:
  Zebra написав:Война не закончится в ближайшие месяц-два - это стало ясно из вчерашних месседжей Путина, он пошел ва-банк и хочет оккупировать как можно больше.


по смыслу далее вытекает: потерпите немного и вас освободят

требую настойчиво от Модераторов, забаньте навечно этого п*д*ра
последние пять лет одно и тоже(нам п***да)

Да пусть пишет

Zebra - это же кладезь прое%анных надежд и утраченых понтов

Не надо его банить
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:19

в споре рождается истина-в разнообразии мнений каждый найдёт для себя решение. Банить всех инакомыслящих(в данном случае выражающих мнение бычего тренда доллара к гривне) это не демократично.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:21

  Успіх написав:Там хтось писав, що військові зарплати/премії знову вплинуть на курс...

Ну що ж - починаємо спостерігати))
Прийшла з/п(на 237грн більше ніж попередні) але покищо "гола". Премія, мабуть, буде наступного тижня.

Когда в течение месяца осуществляют выплаты?
Военнослужащим выплачивают деньги в текущем месяце за предыдущий (например, в июне за май). Такие выплаты делят на две части:

в первой декаде месяца - ежемесячное денежное обеспечение в соответствии с должностью, званием и другими параметрами;
во второй декаде - начисление дополнительного вознаграждения (дополнительные 30 тыс. или 100 тыс. грн в зависимости от участия в боевых действиях);
Ежемесячная зарплата выплачивается ранее, поскольку она известна и почти одинакова каждый месяц.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:17

  Zebra написав:Требую забанить тех, кто загнал людей в гривну.

Дорожающая кукуруза, супер-ставки ниже инфляции - поддержка тренда, ничего личного.
Любой труд почетен, кто-то же должен выращивать олений мох.
с
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:29

Полічи і порахуй!©)))

  konstantin kirovograd написав:
  Успіх написав:Там хтось писав, що військові зарплати/премії знову вплинуть на курс...

Ну що ж - починаємо спостерігати))
Прийшла з/п(на 237грн більше ніж попередні) але покищо "гола". Премія, мабуть, буде наступного тижня.

Когда в течение месяца осуществляют выплаты?
Военнослужащим выплачивают деньги в текущем месяце за предыдущий (например, в июне за май). Такие выплаты делят на две части:

в первой декаде месяца - ежемесячное денежное обеспечение в соответствии с должностью, званием и другими параметрами;
во второй декаде - начисление дополнительного вознаграждения (дополнительные 30 тыс. или 100 тыс. грн в зависимости от участия в боевых действиях);
Ежемесячная зарплата выплачивается ранее, поскольку она известна и почти одинакова каждый месяц.

За посаду/звання і т.д - то напевно зразу додають до зарплати, так як всі отримують двічі на місяць!(і у командирів інша сума з/п - значить зразу додано)

Так от дивлюсь зараз у архів картки і бачу:
31 березня виплатили за 2 дні лютого(майже тисячу грн))

8 квітня - і з/п(13693), і премія(29550) прийшли в один день
11 квітня - прийшло 2К - то казали, що це премія за тих 2дні у лютому...

11 травня - з/п(13693)
18 травня - премія(тут вже по різному декому вийшло... і не повний місяць ми були в зоні БД )

10 червня - з/п(13930) - чомусь трішки додали :D
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:47

  Успіх написав:
  konstantin kirovograd написав:
  Успіх написав:Там хтось писав, що військові зарплати/премії знову вплинуть на курс...

Ну що ж - починаємо спостерігати))
Прийшла з/п(на 237грн більше ніж попередні) але покищо "гола". Премія, мабуть, буде наступного тижня.

Когда в течение месяца осуществляют выплаты?
Военнослужащим выплачивают деньги в текущем месяце за предыдущий (например, в июне за май). Такие выплаты делят на две части:

в первой декаде месяца - ежемесячное денежное обеспечение в соответствии с должностью, званием и другими параметрами;
во второй декаде - начисление дополнительного вознаграждения (дополнительные 30 тыс. или 100 тыс. грн в зависимости от участия в боевых действиях);
Ежемесячная зарплата выплачивается ранее, поскольку она известна и почти одинакова каждый месяц.

За посаду/звання і т.д - то напевно зразу додають до зарплати, так як всі отримують двічі на місяць!(і у командирів інша сума з/п - значить зразу додано)

Так от дивлюсь зараз у архів картки і бачу:
31 березня виплатили за 2 дні лютого(майже тисячу грн))

8 квітня - і з/п(13693), і премія(29550) прийшли в один день
11 квітня - прийшло 2К - то казали, що це премія за тих 2дні у лютому...

11 травня - з/п(13693)
18 травня - премія(тут вже по різному декому вийшло... і не повний місяць ми були в зоні БД )

10 червня - з/п(13930) - чомусь трішки додали :D


Як настрій в хлопців ? Бойовий дух ?
Зброї вистачає ?
Нічого успіх що зараз важко.
Зате твої діти будуть справжніми європейцями, зможуть навчатись, подорожувати та працювати в Європі без принизливих паспортних обмежень та бюрократичних перепон.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Успіх.
Ви краще б не гроші рахували, а вбитих орків!
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:06

  konstantin kirovograd написав:в споре рождается истина-в разнообразии мнений каждый найдёт для себя решение. Банить всех инакомыслящих(в данном случае выражающих мнение бычего тренда доллара к гривне) это не демократично.


дело вообще не в тренде,
дело в паникерстве...или в предательстве
prodigy
 
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