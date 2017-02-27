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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:20
konstantin kirovograd написав:
Военнослужащим выплачивают деньги в текущем месяце за предыдущий (например, в июне за май).
точно ? не месяц в месяц ?
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pilker
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