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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9588958995909591
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:20

  konstantin kirovograd написав:Военнослужащим выплачивают деньги в текущем месяце за предыдущий (например, в июне за май).

точно ? не месяц в месяц ?
pilker
 
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