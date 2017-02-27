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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:20
konstantin kirovograd написав:
Военнослужащим выплачивают деньги в текущем месяце за предыдущий (например, в июне за май).
точно ? не месяц в месяц ?
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pilker
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:49
prodigy написав: konstantin kirovograd написав:
в споре рождается истина-в разнообразии мнений каждый найдёт для себя решение. Банить всех инакомыслящих(в данном случае выражающих мнение бычего тренда доллара к гривне) это не демократично.
дело вообще не в тренде,
дело в паникерстве...или в предательстве
дай угадаю - из тех 73% которым надо было просто перестать стрелять?
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:19
pilker написав: konstantin kirovograd написав:
Военнослужащим выплачивают деньги в текущем месяце за предыдущий (например, в июне за май).
точно ? не месяц в месяц ?
Наперед ніхто не платить)) - тим більше, як знати наперед, буду я в зоні БД, чи ні?))
От зараз прийшла зарплата за травень.
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