konstantin kirovograd написав:в споре рождается истина-в разнообразии мнений каждый найдёт для себя решение. Банить всех инакомыслящих(в данном случае выражающих мнение бычего тренда доллара к гривне) это не демократично.
дело вообще не в тренде, дело в паникерстве...или в предательстве
дай угадаю - из тех 73% которым надо было просто перестать стрелять?
Investor_K написав:Успіх. Ви краще б не гроші рахували, а вбитих орків!
Доречі - нам тут недавно начальство оголосило, що за впійманого живого орка - держава дає 3Кдол, а за сєпара - 1Кдол! Кажуть, що на таке пішли тому, що наші хлопці зовсім не хочуть брати нікого в полон!
Не знаю, де цю інформацію можна перевірити? Де є такий наказ?
Нема. Але треба брати. Бо треба обмінний фонд. Нажаль під повальну мобілізацію попадають дуже багато "житєлєй планєти", для яких нема поняття кордону країни. Там не для того мама квіточку ростила, щоб захищати свою державу. Ні, вони можуть без проблем отримувати пенсію від МО, як юрист в минулому, але це навоз для країни.
konstantin kirovograd написав:Военнослужащим выплачивают деньги в текущем месяце за предыдущий (например, в июне за май).
точно ? не месяц в месяц ?
Наперед ніхто не платить)) - тим більше, як знати наперед, буду я в зоні БД, чи ні?)) От зараз прийшла зарплата за травень.
да, есть такое.
8. Грошове забезпечення виплачується в межах асигнувань, передбачених у кошторисі військової частини на грошове забезпечення військовослужбовців. Грошове забезпечення виплачується: щомісячні основні та додаткові види - в поточному місяці за минулий;
но вот относительно наперед никто не платит не согласен.
13. Виплата грошового забезпечення поліцейським та здобувачам ЗВО здійснюється щомісяця з 25 числа по останній день місяця за поточний місяць. Виплата грошового забезпечення поліцейським поліції охорони здійснюється щомісяця до 07 числа за минулий місяць.
Investor_K написав:Успіх. Ви краще б не гроші рахували, а вбитих орків!
Доречі - нам тут недавно начальство оголосило, що за впійманого живого орка - держава дає 3Кдол, а за сєпара - 1Кдол! Кажуть, що на таке пішли тому, що наші хлопці зовсім не хочуть брати нікого в полон!
Не знаю, де цю інформацію можна перевірити? Де є такий наказ?
Ну все тепер чекаемо на новину : Військослужбовець ЗСУ, с позивним Успіх взяв у полон всю армію російских окупантів.