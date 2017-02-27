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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9588958995909591
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:20

  konstantin kirovograd написав:Военнослужащим выплачивают деньги в текущем месяце за предыдущий (например, в июне за май).

точно ? не месяц в месяц ?
pilker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:49

  prodigy написав:
  konstantin kirovograd написав:в споре рождается истина-в разнообразии мнений каждый найдёт для себя решение. Банить всех инакомыслящих(в данном случае выражающих мнение бычего тренда доллара к гривне) это не демократично.


дело вообще не в тренде,
дело в паникерстве...или в предательстве

дай угадаю - из тех 73% которым надо было просто перестать стрелять?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:19

  pilker написав:
  konstantin kirovograd написав:Военнослужащим выплачивают деньги в текущем месяце за предыдущий (например, в июне за май).

точно ? не месяц в месяц ?

Наперед ніхто не платить)) - тим більше, як знати наперед, буду я в зоні БД, чи ні?))
От зараз прийшла зарплата за травень.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:28

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Хомякоид написав:Як настрій в хлопців ? Бойовий дух ?
Зброї вистачає ?

1.👍
2.👍
3. Потрібно, щоб ВСЮ обіцяну зброю і техніку, а також боєприпаси - дали до кінця цього місяця - то і перемога наша вже б була в перший місяць осені!

А так - думайТЕ!(підганяйте Європу)
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:35

Новини з полонини!©))

  Investor_K написав:Успіх.
Ви краще б не гроші рахували, а вбитих орків!

Доречі - нам тут недавно начальство оголосило, що за впійманого живого орка - держава дає 3Кдол, а за сєпара - 1Кдол!
Кажуть, що на таке пішли тому, що наші хлопці зовсім не хочуть брати нікого в полон!

Не знаю, де цю інформацію можна перевірити? Де є такий наказ?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Де є такий наказ?

Нема.
Але треба брати. Бо треба обмінний фонд.
Нажаль під повальну мобілізацію попадають дуже багато "житєлєй планєти", для яких нема поняття кордону країни. Там не для того мама квіточку ростила, щоб захищати свою державу. Ні, вони можуть без проблем отримувати пенсію від МО, як юрист в минулому, але це навоз для країни.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:52

  Успіх написав:
  pilker написав:
  konstantin kirovograd написав:Военнослужащим выплачивают деньги в текущем месяце за предыдущий (например, в июне за май).

точно ? не месяц в месяц ?

Наперед ніхто не платить)) - тим більше, як знати наперед, буду я в зоні БД, чи ні?))
От зараз прийшла зарплата за травень.

да, есть такое.
8. Грошове забезпечення виплачується в межах асигнувань, передбачених у кошторисі військової частини на грошове забезпечення військовослужбовців.
Грошове забезпечення виплачується:
щомісячні основні та додаткові види - в поточному місяці за минулий;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0745-18#Text

но вот относительно наперед никто не платит не согласен.

13. Виплата грошового забезпечення поліцейським та здобувачам ЗВО здійснюється щомісяця з 25 числа по останній день місяця за поточний місяць. Виплата грошового забезпечення поліцейським поліції охорони здійснюється щомісяця до 07 числа за минулий місяць.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0669-16#Text
pilker
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 00:31

  Успіх написав:
  Investor_K написав:Успіх.
Ви краще б не гроші рахували, а вбитих орків!

Доречі - нам тут недавно начальство оголосило, що за впійманого живого орка - держава дає 3Кдол, а за сєпара - 1Кдол!
Кажуть, що на таке пішли тому, що наші хлопці зовсім не хочуть брати нікого в полон!

Не знаю, де цю інформацію можна перевірити? Де є такий наказ?

Ну все тепер чекаемо на новину : Військослужбовець ЗСУ, с позивним Успіх взяв у полон всю армію російских окупантів.
Гурман
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 03:13

Прости ему , Господь!

  Успіх написав:
  Investor_K написав:Успіх.
Ви краще б не гроші рахували, а вбитих орків!

Доречі - нам тут недавно начальство оголосило, що за впійманого живого орка - держава дає 3Кдол, а за сєпара - 1Кдол!
Кажуть, що на таке пішли тому, що наші хлопці зовсім не хочуть брати нікого в полон!

Не знаю, де цю інформацію можна перевірити? Де є такий наказ?

Доброе утро. Успих, когда вы перестанете уже бред нести ? Такое впечатление что вы сидите под подъездом и вместе с пожилыми людьми выдумываете новые сюжеты . Что там у вас за б/д идут , какие страсти ? Вас бы ,» ГЕРОЕВ» к нам бы …. в гости ,на пару заходов вертолетов , смотриш и запор бы прошёл ….. Господи , когда это закончится ?
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