Додано: Суб 11 чер, 2022 05:01

холява написав: Успіх написав: Investor_K написав: Успіх.

Ви краще б не гроші рахували, а вбитих орків! Успіх.Ви краще б не гроші рахували, а вбитих орків!

Доречі - нам тут недавно начальство оголосило, що за впійманого живого орка - держава дає 3Кдол, а за сєпара - 1Кдол!

Кажуть, що на таке пішли тому, що наші хлопці зовсім не хочуть брати нікого в полон!



Не знаю, де цю інформацію можна перевірити? Де є такий наказ? Доречі - нам тут недавно начальство оголосило, що за впійманого живого орка - держава дає 3Кдол, а за сєпара - 1Кдол!Кажуть, що на таке пішли тому, що наші хлопці зовсім не хочуть брати нікого в полон!Не знаю, де цю інформацію можна перевірити? Де є такий наказ?

Доброе утро. Успих, когда вы перестанете уже бред нести ? Такое впечатление что вы сидите под подъездом и вместе с пожилыми людьми выдумываете новые сюжеты . Что там у вас за б/д идут , какие страсти ? Вас бы ,» ГЕРОЕВ» к нам бы …. в гости ,на пару заходов вертолетов , смотриш и запор бы прошёл ….. Господи , когда это закончится ? Доброе утро. Успих, когда вы перестанете уже бред нести ? Такое впечатление что вы сидите под подъездом и вместе с пожилыми людьми выдумываете новые сюжеты . Что там у вас за б/д идут , какие страсти ? Вас бы ,» ГЕРОЕВ» к нам бы …. в гости ,на пару заходов вертолетов , смотриш и запор бы прошёл ….. Господи , когда это закончится ?

Ну, значить начальство наше так пожартувало))І я розумію, що зараз "всі на нервах" і вам там "все перед очима" - але тримайте себе в руках!А також зрозумійте, що я - НЕ в піхоті, я - в арті! Тим більше "на раціях".І ми їздимо з тилу на вогневу по 7-10днів - одні других міняємо.Тому в тилу я і маю купу вільного о часу.Та й і на вогневій - я(як і більшість) не на 100% завантажений роботою!Тож не зліться, що я маю час ще й на форум))А те, що лише ви не вірите, що я на фронті - це ваші проблеми!Хоч я б міг би і скинути вам в ПП скріни своєї картки, де є військові виплати, чи навіть, заморочитись, і написати маркером на снаряді "Холява" - вислати вам фото!Але, нах мені що доказувати?Мудрі люди вірять, а от інші....🤔