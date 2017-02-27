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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9589959095919592
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 06:03

  prodigy написав:
  konstantin kirovograd написав:в споре рождается истина-в разнообразии мнений каждый найдёт для себя решение. Банить всех инакомыслящих(в данном случае выражающих мнение бычего тренда доллара к гривне) это не демократично.


дело вообще не в тренде,
дело в паникерстве...или в предательстве

Якщо шукаєте зраду, то вам в оп.

Зебра - один з небагатьох хто був за долар, коли на форумі гнали скот в гривню.

А мій прогноз до кінця літа 36-37 а далі в космос. Ставка в 25% допоможе в короткостроковій перспективі.

Є ще варіянт коли це чисто для своїх підняли ставку. Малоймовірно, але можливо таке:
зе шобла вирішили знову нажитись на "мудрому наріді" та війні.

1) роблять ставку 25% для себе,
2) конвертують доляри в грн по 36,
3) беруть овгз на пів року
4) через пів року палять резерви щоб вийти в доляр. Доляр на тиждень стає по 32-33
5) Виходять в доляр та мають +12,5% на процентах +10% на курсі.
Повторюючи фінт 2019 року.
Це малоймовірний варіянт, але можливий.
Востаннє редагувалось Niro в Суб 11 чер, 2022 09:34, всього редагувалось 1 раз.
Niro
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 09:10

Запорожье
USD/UAH 35.25/35.5
EUR/UAH 37.2/37.6
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 10:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ПОХ 35,0 -35,25
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 11:24

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.25/35.5
EUR/UAH 37.2/37.6

USD/UAH 35.40/35.6
EUR/UAH 37.3/37.6
edvardd
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  #<1 ... 9589959095919592
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