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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9590959195929593>
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 06:03

  prodigy написав:
  konstantin kirovograd написав:в споре рождается истина-в разнообразии мнений каждый найдёт для себя решение. Банить всех инакомыслящих(в данном случае выражающих мнение бычего тренда доллара к гривне) это не демократично.


дело вообще не в тренде,
дело в паникерстве...или в предательстве

Якщо шукаєте зраду, то вам в оп.

Зебра - один з небагатьох хто був за долар, коли на форумі гнали скот в гривню.

А мій прогноз до кінця літа 36-37 а далі в космос. Ставка в 25% допоможе в короткостроковій перспективі.

Є ще варіянт коли це чисто для своїх підняли ставку. Малоймовірно, але можливо таке:
зе шобла вирішили знову нажитись на "мудрому наріді" та війні.

1) роблять ставку 25% для себе,
2) конвертують доляри в грн по 36,
3) беруть овгз на пів року
4) через пів року палять резерви щоб вийти в доляр. Доляр на тиждень стає по 32-33
5) Виходять в доляр та мають +12,5% на процентах +10% на курсі.
Повторюючи фінт 2019 року.
Це малоймовірний варіянт, але можливий.
Востаннє редагувалось Niro в Суб 11 чер, 2022 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 09:10

Запорожье
USD/UAH 35.25/35.5
EUR/UAH 37.2/37.6
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 10:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ПОХ 35,0 -35,25
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 11:24

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.25/35.5
EUR/UAH 37.2/37.6

USD/UAH 35.40/35.6
EUR/UAH 37.3/37.6
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 11:59

Нардеп Данило Гетманцев заявив, що якщо приріст валового внутрішнього продукту (понад зроблені розрахунки й прогнози) буде хоча б на 2-3% на рік, то вважатиме це перемогою.

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу.

На його думку, "біла" економіка – про членство у європейській родині. "Туди не беруть країни з п’ятдесятивідсотковим рівнем тінізації економіки й без реалізації принципу верховенства права", - сказав Гетманцев, додавши, що у будь-якому випадку, ми маємо прагнути звести тінь нанівець. :lol:

коли того убогого до цюпи засадять із конфіскацією усього детінізованого!?
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 13:22

гетьманьцев-это чистое зло.
Вот носится он с этой отменой растаможки авто с 1 июля-говорит что бюджет не получил какие-то там миллиарды.
при этом умалчивает что все эти миллиарды в облаке,за машины которые при налогах никто в жизни не загнал бы(старьё с большим литражом двигателя0
так люди хоть за первую регистрацию платят в пенсионный-а с 1 июля этот дурачок и этих доходов не получит не то что какие-то виртуальные миллиарды.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 13:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вопрос не в том, что он дурачок - главный вопрос в том почему Зеленский его держит?
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 13:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Niro Суб 11 чер, 2022 06:03 написав:Це малоймовірний варіянт, але можливий.

варіант малоймовірний, але педдрот(прихильник Порошенка) зраду знайшов
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 14:22

Успіх Як Вы там боритесь с оппозицею? Зробили их разом? Чи там тильки фани Зеленського?
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 14:45

  Niro написав:Є ще варіянт коли це чисто для своїх підняли ставку. Малоймовірно, але можливо таке
давайте хоть здесь без политики, свои - чужие. Вам напомнить что все мы по одну линию фронта? Считаю деление украинцев на "своих" и "чужих" грубой провокацией.

По валюте ставка 25% должна немного попридержать девал, но все же считаю её недостаточной. 40% самое то. Если обесценится гривна, война будет стоить бюджету в разы дороже.

В условиях когда налогов собирается недостаточно все расходы начнут покрывать печатным станком и даже зебра не обрадуется что его прогнозы сбылись "с перевыполнением".

Лучше пусть экономика заплатит "налог' в виде высокой стоимости денег, чем деньги превратятся в дешевеющую макулатуру.
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