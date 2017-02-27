prodigy написав:
дело вообще не в тренде,
дело в паникерстве...или в предательстве
Якщо шукаєте зраду, то вам в оп.
Зебра - один з небагатьох хто був за долар, коли на форумі гнали скот в гривню.
А мій прогноз до кінця літа 36-37 а далі в космос. Ставка в 25% допоможе в короткостроковій перспективі.
Є ще варіянт коли це чисто для своїх підняли ставку. Малоймовірно, але можливо таке:
зе шобла вирішили знову нажитись на "мудрому наріді" та війні.
1) роблять ставку 25% для себе,
2) конвертують доляри в грн по 36,
3) беруть овгз на пів року
4) через пів року палять резерви щоб вийти в доляр. Доляр на тиждень стає по 32-33
5) Виходять в доляр та мають +12,5% на процентах +10% на курсі.
Повторюючи фінт 2019 року.
Це малоймовірний варіянт, але можливий.