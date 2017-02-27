Тут, з перших днів повномасштабної, всі порохоботи перефарбувались і стали поважати Зеленського!
Всі, як один, стали казати - "якщо він такий буде до кінця війни, то можна буде за нього проголосувати на другий термін!"
Отакий поворот!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 чер, 2022 15:39
А як тобі таке, Ілон Маск?)))
Тут, з перших днів повномасштабної, всі порохоботи перефарбувались і стали поважати Зеленського!
Всі, як один, стали казати - "якщо він такий буде до кінця війни, то можна буде за нього проголосувати на другий термін!"
Отакий поворот!
Додано: Суб 11 чер, 2022 15:52
И работой на стороне врага (коллаборацией)
У нас тут очень много таких, "правильных", которые решают кто "правильный", а кто нет.
Особенно любят "рвать на себе вышиванки" "правильные" из Германии, Канады, Австрии, и т.д.
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