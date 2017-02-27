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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9590959195929593
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 15:39

А як тобі таке, Ілон Маск?)))

  2805 написав:Успіх Як Вы там боритесь с оппозицею? Зробили их разом? Чи там тильки фани Зеленського?

Тут, з перших днів повномасштабної, всі порохоботи перефарбувались і стали поважати Зеленського!
Всі, як один, стали казати - "якщо він такий буде до кінця війни, то можна буде за нього проголосувати на другий термін!"
Отакий поворот! :shock: :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 15:52

  vitaliian написав:Считаю деление украинцев на "своих" и "чужих" грубой провокацией.

И работой на стороне врага (коллаборацией)

У нас тут очень много таких, "правильных", которые решают кто "правильный", а кто нет.
Особенно любят "рвать на себе вышиванки" "правильные" из Германии, Канады, Австрии, и т.д.
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