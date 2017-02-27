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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 чер, 2022 15:39
2805 написав:Успіх
Як Вы там боритесь с оппозицею? Зробили их разом? Чи там тильки фани Зеленського?
Тут, з перших днів повномасштабної, всі порохоботи перефарбувались і стали поважати Зеленського!
Всі, як один, стали казати - "якщо він такий буде до кінця війни, то можна буде за нього проголосувати на другий термін!"
Отакий поворот!
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Додано: Суб 11 чер, 2022 15:52
vitaliian написав:
Считаю деление украинцев на "своих" и "чужих" грубой провокацией.
И работой на стороне врага (коллаборацией)
У нас тут очень много таких, "правильных", которые решают кто "правильный", а кто нет.
Особенно любят "рвать на себе вышиванки" "правильные" из Германии, Канады, Австрии, и т.д.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 16:52
Сибарит написав:
Лень пересчитывать все с начала войны, но появилось ощущение, что уже изъята из оборота или близка к этому вся эмиссия, проведенная как в виде покупки облигаций, так и в виде рефинанса. Если кому-то не лень считать, мы дружно скажем спасибо
Т.к. до выходных никто на мою провокацию не повелся, а интерес сохранился, пришлось посчитать самому.
Итак, если ексель нам не врет, с 24 февраля до 9 июня (данных за пятницу еще нет) суммы долгосрочных монетарных операций (овернайты считаю деньгами в обороте) составили:
- покупка облигаций (с учетом погашения старых) - 188.5 млрд. грн;
- тендеры рефинансирования - 6.844 млрд. грн;
- тендеры депосертификатов - 63.436 млрд. грн;
- продажа валюты и прочие - -234.144 млрд. грн.
Таким образом, чистая эмиссия за 3.5 месяца войны составила 24.636 млрд. грн. или 7 млрд. в месяц. Это очень скромно, учитывая сложившиеся обстоятельства. Обвинять кого-то в излишней эмиссии у меня язык не повернется.
Наверно, стоит отдельно оговорить, что на депосертификатах гривна была связана весьма продолжительное время, поэтому ее можно было считать выведенной из оборота. Исходя из этого, я посчитал погашение сертификатов как эмиссию, хотя, по сути, гривна просто переехала на суточные сертификаты и там отлеживается, попадая в оборот на пару минут в день.
Без учета депосертификатов эмиссия за рассматриваемый период отрицательна.
ЗЫ Предчувствие меня не обмануло. По состоянию на понедельник, когда было высказано предположение, общая эмиссия действительно была отрицательной. Облигации на 70 млрд. были куплены позже.
ЗЗЫ Это я даю не надежды, а информацию. Надежды и иллюзии каждый себе создает сам.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 16:59
Niro написав: prodigy написав: konstantin kirovograd написав:
в споре рождается истина-в разнообразии мнений каждый найдёт для себя решение. Банить всех инакомыслящих(в данном случае выражающих мнение бычего тренда доллара к гривне) это не демократично.
дело вообще не в тренде,
дело в паникерстве...или в предательстве
Якщо шукаєте зраду, то вам в оп.
Зебра - один з небагатьох хто був за долар, коли на форумі гнали скот в гривню.
А мій прогноз до кінця літа 36-37 а далі в космос. Ставка в 25% допоможе в короткостроковій перспективі.
Є ще варіянт коли це чисто для своїх підняли ставку. Малоймовірно, але можливо таке:
зе шобла вирішили знову нажитись на "мудрому наріді" та війні.
1) роблять ставку 25% для себе,
2) конвертують доляри в грн по 36,
3) беруть овгз на пів року
4) через пів року палять резерви щоб вийти в доляр. Доляр на тиждень стає по 32-33
5) Виходять в доляр та мають +12,5% на процентах +10% на курсі.
Повторюючи фінт 2019 року.
Це малоймовірний варіянт, але можливий.
Ні, це ж не шоколадні бариги.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:02
vitaliian написав: Niro написав:
Є ще варіянт коли це чисто для своїх підняли ставку. Малоймовірно, але можливо таке
давайте хоть здесь без политики, свои - чужие. Вам напомнить что все мы по одну линию фронта? Считаю деление украинцев на "своих" и "чужих" грубой провокацией.
По валюте ставка 25% должна немного попридержать девал, но все же считаю её недостаточной. 40% самое то. Если обесценится гривна, война будет стоить бюджету в разы дороже.
В условиях когда налогов собирается недостаточно все расходы начнут покрывать печатным станком и даже зебра не обрадуется что его прогнозы сбылись "с перевыполнением".
Лучше пусть экономика заплатит "налог' в виде высокой стоимости денег, чем деньги превратятся в дешевеющую макулатуру.
Якщо НБУ буде викупляти щомісяця у мінфіна 70 ярдів, то за рік це півтрильярда допемісії, при ВВП фейсом в бетон на 50%.
Валютний калідор десь за наступним числом Фібоначчі.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 11 чер, 2022 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:04
Успіх написав: 2805 написав:Успіх
Як Вы там боритесь с оппозицею? Зробили их разом? Чи там тильки фани Зеленського?
Тут, з перших днів повномасштабної, всі порохоботи перефарбувались
і стали поважати Зеленського!
Всі, як один, стали казати - "якщо він такий буде до кінця війни, то можна буде за нього проголосувати на другий термін!"
Отакий поворот!
Таки так, тільки навпаки.
Але піздно вживати боржомі.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:27
Успіх написав:
Тут, з перших днів повномасштабної, всі порохоботи перефарбувались і стали поважати Зеленського!
Всі, як один, стали казати - "якщо він такий буде до кінця війни, то можна буде за нього проголосувати на другий термін!"
Отакий поворот!
це якась поголовна... контузія? чи це лише у Вашій уяві-як шаленого фана припиздента-членограя?
Щодо 2 терміну-сплюнемо через плече надцять разів
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