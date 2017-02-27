Додано: Суб 11 чер, 2022 21:35

Shaman написав: Вы не поняли мой посыл - когда я говорю о поступлении денег из бюджета - на тек момент это 322 ярда грн - откуда бюджет взял столько денег? 190 ярдов - военные облигации - что остальные 132 ярда грн? Вы не поняли мой посыл - когда я говорю о поступлении денег из бюджета - на тек момент это 322 ярда грн - откуда бюджет взял столько денег? 190 ярдов - военные облигации - что остальные 132 ярда грн?

Shaman написав: не сочтите за труд - дайте свой баланс - эмиссия столько-то, эти деньги распределились так-то. не сочтите за труд - дайте свой баланс - эмиссия столько-то, эти деньги распределились так-то.

копейка написав: Как подобная информация скажется на реальности, в том числе курса? Как подобная информация скажется на реальности, в том числе курса?

Я понял посыл, но категорически не согласен считать эмиссией все, что трудно объяснить.1. Ваше предположение об эмиссионном характере этих денег строится на том, что изначально в казначействе ничего не было. Это явно не так. Оценить эти остатки я не возьмусь. Кроме ЕКС, состояние которого публикуется регулярно, есть еще всякие фонды, состояние которых не очень афишируется. В свои резервы кабмин явно залезает. Т.к. на нас напали сразу после завершения активной фазы уплаты налогов, на счетах налоговой в процессе обработки также находились приличные суммы.2. Если уж искать эмиссионную составляющую, можно посмотреть, когда НБУ перечислял свою прибыль в бюджет. Вот эту сумму отнести к эмиссии можно, но эта эмиссия "плановая".Баланс поступлений и расходования резервов достаточно точно совпадает с анализом ликвидности, а деньги на счетах правительства в резервах учитываются. Я не вижу здесь места для каких-то тайных операций.Роста коррсчетов я не наблюдаю, все крутится вокруг нормы.обязательного резервирования. Если вместе с овернайтами, рост произошел, в основном за счет погашения тендерных сертификатов, которые я в эмиссию посчитал. Также в обороте стали видны поступления из фондов правительства, о которых писал выше. С налом все совсем просто: клиенту выдали нал - сумма списалась со счета (и с коррсчета банка), занес нал - сумма учлась на счету (и на коррсчету банка). Нет здесь места для эмиссии.Свой баланс эмиссии я уже дал. Можно добавить к нему прибыль НБУ (я не помню когда и сколько). Расписать их расходование не представляется возможным. Эмиссионные деньги соединяются с теми, что уже были в обороте и тратятся из общего котла. Как это можно разделить?Я понимаю, что знаю не все, и мой баланс может быть не совсем точен, но основные статьи я учел. Записывать все непонятные движения денег в эмиссию я отказываюсь категорически.Никак, курс зафиксирован.