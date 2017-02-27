Shaman написав:предлагаю другой подход - покупка облигаций (с учетом погашения старых) - 188.5 млрд. грн; - здесь только часть - а в анализе ликвидности бюджет дал - 322 млрд грн - разница с облигациями 134 ярда - это гривна, эмитированная НБУ под зарубежную помощь, которая прошла мимо анализа ликвидности - тендеры рефинансирования - 6.844 млрд. грн; - тендеры депосертификатов - не учитываем - это просто переток с 2недельных на дневные сертификаты - продажа валюты и прочие - -234.144 млрд. грн.
т.о. эмиссия - 321 + 7 - 234 = 94 млрд ярда эмиссии 23 ярда ущли в кеш, 38 ярдов - на депо, 22 - остатки на корсчетах - баланс примерно сходится
как-то так
Совсем не так. Переток между коррсчетами и казначейством (бюджет) никак не связан с эмиссией - это движение денег, которые уже находятся в обороте. Когда НБУ покупает облигации, он перечисляет деньги в бюджет - это эмиссия. Когда правительство их тратит, второй раз их считать как эмиссию не нужно. И это единственный известный мне путь эмиссионного финансирования бюджета. Механизм эмиссии под зарубежную помощь мне не известен. Это похоже на очередной миф. Если не считать 2 раза эмиссию через облигации, все сойдется и так. Переток нал - безнал тоже к эмиссии не имеет отношение. Это изменение формы оборота одних и тех же денег, общее количество не меняется. Не зря НБУ в своей статистике сделал разделение на монетарные и немонетарные операции - количество денег в обороте определяют именно монетарные.
Вы не поняли мой посыл - когда я говорю о поступлении денег из бюджета - на тек момент это 322 ярда грн - откуда бюджет взял столько денег? 190 ярдов - военные облигации - что остальные 132 ярда грн?
второе - я уже и спрашивал, и сам отвечал - как проходит продажа международной помощи, какой механизм?
переток в нал - это уже куда распределена эмиссия, конечно он не влияет на эмиссию. денежная база выросла - и нал, и депо, и корсчета - откуда взялись деньги, если это не эмиссия? точнее, эмиссия под валюту
не сочтите за труд - дайте свой баланс - эмиссия столько-то, эти деньги распределились так-то.
Сибарит написав:Лень пересчитывать все с начала войны, но появилось ощущение, что уже изъята из оборота или близка к этому вся эмиссия, проведенная как в виде покупки облигаций, так и в виде рефинанса. Если кому-то не лень считать, мы дружно скажем спасибо
Т.к. до выходных никто на мою провокацию не повелся, а интерес сохранился, пришлось посчитать самому.
Итак, если ексель нам не врет, с 24 февраля до 9 июня (данных за пятницу еще нет) суммы долгосрочных монетарных операций (овернайты считаю деньгами в обороте) составили: - покупка облигаций (с учетом погашения старых) - 188.5 млрд. грн; - тендеры рефинансирования - 6.844 млрд. грн; - тендеры депосертификатов - 63.436 млрд. грн; - продажа валюты и прочие - -234.144 млрд. грн.
Таким образом, чистая эмиссия за 3.5 месяца войны составила 24.636 млрд. грн. или 7 млрд. в месяц. Это очень скромно, учитывая сложившиеся обстоятельства. Обвинять кого-то в излишней эмиссии у меня язык не повернется. Наверно, стоит отдельно оговорить, что на депосертификатах гривна была связана весьма продолжительное время, поэтому ее можно было считать выведенной из оборота. Исходя из этого, я посчитал погашение сертификатов как эмиссию, хотя, по сути, гривна просто переехала на суточные сертификаты и там отлеживается, попадая в оборот на пару минут в день. Без учета депосертификатов эмиссия за рассматриваемый период отрицательна.
ЗЫ Предчувствие меня не обмануло. По состоянию на понедельник, когда было высказано предположение, общая эмиссия действительно была отрицательной. Облигации на 70 млрд. были куплены позже.
ЗЗЫ Это я даю не надежды, а информацию. Надежды и иллюзии каждый себе создает сам.
Как подобная информация скажется на реальности, в том числе курса?
Shaman написав:Вы не поняли мой посыл - когда я говорю о поступлении денег из бюджета - на тек момент это 322 ярда грн - откуда бюджет взял столько денег? 190 ярдов - военные облигации - что остальные 132 ярда грн?
Я понял посыл, но категорически не согласен считать эмиссией все, что трудно объяснить. 1. Ваше предположение об эмиссионном характере этих денег строится на том, что изначально в казначействе ничего не было. Это явно не так. Оценить эти остатки я не возьмусь. Кроме ЕКС, состояние которого публикуется регулярно, есть еще всякие фонды, состояние которых не очень афишируется. В свои резервы кабмин явно залезает. Т.к. на нас напали сразу после завершения активной фазы уплаты налогов, на счетах налоговой в процессе обработки также находились приличные суммы. 2. Если уж искать эмиссионную составляющую, можно посмотреть, когда НБУ перечислял свою прибыль в бюджет. Вот эту сумму отнести к эмиссии можно, но эта эмиссия "плановая".
Баланс поступлений и расходования резервов достаточно точно совпадает с анализом ликвидности, а деньги на счетах правительства в резервах учитываются. Я не вижу здесь места для каких-то тайных операций.
Роста коррсчетов я не наблюдаю, все крутится вокруг нормы.обязательного резервирования. Если вместе с овернайтами, рост произошел, в основном за счет погашения тендерных сертификатов, которые я в эмиссию посчитал. Также в обороте стали видны поступления из фондов правительства, о которых писал выше. С налом все совсем просто: клиенту выдали нал - сумма списалась со счета (и с коррсчета банка), занес нал - сумма учлась на счету (и на коррсчету банка). Нет здесь места для эмиссии.
Shaman написав:не сочтите за труд - дайте свой баланс - эмиссия столько-то, эти деньги распределились так-то.
Свой баланс эмиссии я уже дал. Можно добавить к нему прибыль НБУ (я не помню когда и сколько). Расписать их расходование не представляется возможным. Эмиссионные деньги соединяются с теми, что уже были в обороте и тратятся из общего котла. Как это можно разделить?
Я понимаю, что знаю не все, и мой баланс может быть не совсем точен, но основные статьи я учел. Записывать все непонятные движения денег в эмиссию я отказываюсь категорически.
копейка написав:Как подобная информация скажется на реальности, в том числе курса?
копейка написав:Как подобная информация скажется на реальности, в том числе курса?
Никак, курс зафиксирован.
Именно это уже говорит о том, что курс не рыночный, значит нет гарантий, что процесс будет контролируемым. Иначе зачем необходима фиксация если рынок все урегулирует? И зачем сейчас подняли учетную ставку сразу на такую величину? Спасибо за ответ.