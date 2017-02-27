flyman написав:Ставку підняли, так як на економіку яка склалася в два рази, і майже не вплине (під час ВС мало хто кредитує), але це зменшить вимивання валюти із ЗВР, знизить попит на неї, втримає фінансову і банківську систему.
В марте в видеообращении глава НБУ Кирилл Шевченко заявил:
«Мы остаемся преданными режиму инфляционного таргетирования. В то же время из-за вынужденного введения административных ограничений рыночные монетарные инструменты, в частности учетная ставка, не играют ощутимой роли в функционировании денежно-кредитного и валютного рынков».
Что касается БС, поднятие ставки случайно совпало с введением ВА в один из банков. Можно также говорить о спорности момента уменьшения спроса на валюту, в том числе из -за наличия нескольких курсов в стране, отсутствия реакции большинства крупных банков в увеличении ставок, когда доходность гривневых активов уменьшается.
У травні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 18% (із 16,4% у квітні). У місячному вимірі ціни зросли на 2,7%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України. .... .... .... Динаміка споживчої інфляції у травні свідчить про подальше посилення цінового тиску. Інфляційні ризики залишаються значними в умовах продовження війни з росією та цілеспрямованого знищення нею продовольчих складів, закладів торгівлі, блокування портів та пошкодження транспортної інфраструктури. З огляду на це, Національний банк з 3 червня підвищив облікову ставку з 10% до 25% річних. Метою такого кроку є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів та зниження тиску на валютному ринку. Це також дасть змогу Національному банку й надалі утримувати курсову стабільність та стримувати у такий спосіб зростання цін на імпортовані товари.