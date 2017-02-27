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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9590959195929593
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 23:28

  flyman написав:Ставку підняли, так як на економіку яка склалася в два рази, і майже не вплине (під час ВС мало хто кредитує), але це зменшить вимивання валюти із ЗВР, знизить попит на неї, втримає фінансову і банківську систему.

В марте в видеообращении глава НБУ Кирилл Шевченко заявил:
«Мы остаемся преданными режиму инфляционного таргетирования. В то же время из-за вынужденного введения административных ограничений рыночные монетарные инструменты, в частности учетная ставка, не играют ощутимой роли в функционировании денежно-кредитного и валютного рынков».

Что касается БС, поднятие ставки случайно совпало с введением ВА в один из банков.
Можно также говорить о спорности момента уменьшения спроса на валюту, в том числе из -за наличия нескольких курсов в стране, отсутствия реакции большинства крупных банков в увеличении ставок, когда доходность гривневых активов уменьшается.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 23:47

  striped написав:Вопрос не в том, что он дурачок - главный вопрос в том почему Зеленский его держит?

Копайте глубже. Шо, по сути, сам Зеленский?
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 23:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://bank.gov.ua/ua/news/all/komenta ... -2022-roku

У травні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 18% (із 16,4% у квітні). У місячному вимірі ціни зросли на 2,7%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України.
....
....
....
Динаміка споживчої інфляції у травні свідчить про подальше посилення цінового тиску. Інфляційні ризики залишаються значними в умовах продовження війни з росією та цілеспрямованого знищення нею продовольчих складів, закладів торгівлі, блокування портів та пошкодження транспортної інфраструктури.
З огляду на це, Національний банк з 3 червня підвищив облікову ставку з 10% до 25% річних. Метою такого кроку є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів та зниження тиску на валютному ринку. Це також дасть змогу Національному банку й надалі утримувати курсову стабільність та стримувати у такий спосіб зростання цін на імпортовані товари.

Alex2007
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